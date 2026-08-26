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Exposición

Eterna Merced: un recorrido por los 50 años de una devoción que deja huella en Córdoba

El Palacio de la Merced acogerá del 1 al 11 de septiembre fotografías, documentos y piezas que recorren medio siglo de historia de Santa María de la Merced

Palio blanco de la Merced recuperado en su 50 aniversario.

Palio blanco de la Merced recuperado en su 50 aniversario. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Hermandad de la Merced de Córdoba continúa con los actos conmemorativos de su 50 aniversario con la exposición Eterna Merced: Cincuenta años de historia, arte y devoción, una muestra que recorrerá las cinco décadas de historia de Santa María de la Merced a través de fotografías, documentos y diferentes piezas patrimoniales.

La exposición podrá visitarse del 1 al 11 de septiembre en la Galería de Presidencia del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. El horario establecido será de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

La muestra toma como punto de partida la llegada y bendición de Santa María de la Merced y pretende mostrar la evolución de la cofradía y el crecimiento de la devoción hacia la Virgen durante estos 50 años, especialmente vinculada al barrio del Zumbacón y, posteriormente, al conjunto de la ciudad.

Fotografías históricas y patrimonio de la Merced

Entre los fondos que podrán contemplarse habrá fotografías históricas, documentos y piezas relacionadas con el patrimonio de Santa María de la Merced, con las que la hermandad quiere recordar algunos de los momentos más destacados de este medio siglo.

Una de las imágenes con mayor interés histórico será la utilizada para el cartel de la exposición. Se trata de una fotografía de Santa María de la Merced vestida por Fray Ricardo de Córdoba, que formó parte de una antigua postal. Según explica la hermandad, fue una de las primeras que se pusieron a la venta en la Parroquia de San Antonio de Padua y contribuyó a extender la imagen y la devoción hacia la Virgen entre los vecinos.

La exposición no se centrará únicamente en el patrimonio artístico y documental, sino que también pretende recordar a las personas, vivencias y circunstancias que han marcado la trayectoria de la corporación durante las últimas cinco décadas.

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Con Eterna Merced, la hermandad busca así realizar un recorrido por su memoria coincidiendo con el 50 aniversario de Santa María de la Merced y mostrar cómo una devoción surgida hace medio siglo ha ido consolidándose y dejando su huella en Córdoba.

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