Cultura en Red organiza 33 actividades con artistas locales que han atraído hasta ahora a casi 4.700 asistentes

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha hecho este miércoles balance de Cultura en Red, un programa que se inició en 2008 y que desde entonces impulsa la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico con el objetivo de fomentar la cultura en los barrios y las barriadas periféricas, promover iniciativas de artistas locales y favorecer la participación ciudadana.

En lo que va de año se han desarrollado 33 actividades que han abarcado la totalidad de los distritos, 19 de ellas en el exterior y 14 en recintos cerrados, y se han celebrado en 21 barrios y 28 espacios culturales diferentes. Según Albás, en la Delegación de Cultura están convencidos de que "sacar la cultura a la calle facilita que los ciudadanos se acerquen a ella y que, posteriormente, puedan disfrutarla también en los teatros". El 45% de las actividades se ha celebrado por la noche, el 42% por la tarde y el 13% por la mañana, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los vecinos. Solo durante julio y agosto se programaron 28 actividades, a razón de dos por distrito. La mayor parte se desarrollaron en espacios exteriores y en horario nocturno.

La asistencia al programa ha rozado las 4.700 personas. El 100% de los artistas, tanto individuales como colectivos, que participan en Cultura en Red son de Córdoba, ya que el Ayuntamiento "quiere promocionarlos para que sean conocidos en la ciudad, pero también para facilitar que puedan tener posteriormente una proyección nacional e incluso internacional". Por géneros, el 48% son mujeres y el 52% hombres.

Albás ha explicado que la Delegación de Cultura está cerrando la programación de septiembre y octubre y ha adelantado que ya hay 12 actividades en cartel. También ha aprovechado para recordar la celebración del 50 aniversario del Teatro de la Axerquía, que acogerá tres obras de teatro clásico.