El cuidado frente al cambio climático será el hilo conductor de las intervenciones artísticas de Efímera Córdoba 2026

Fundación Artdecor y MUDD Architects han puesto en marcha, con la colaboración de la Arquitecture Association Student of London, las intervenciones de Efímera Córdoba 2026, un proyecto internacional comisariado por Nina Chaltiel y Fernando Vacas que convertirá el casco histórico en un gran museo al aire libre entre el 1 y el 31 de septiembre, con el cuidado ante el cambio climático como hilo conductor. Según Fernando Vacas, el objetivo del festival es "reivindicar el casco histórico e inundar la ciudad de intervenciones de arquitectura efímera que palien entre otras cosas el cambio climático usando el agua, el sombreado y las coberturas vegetales".

El proyecto está estructurado en tres fases. Una primera etapa, que se está desarrollando en el mes de agosto, se centra en una serie de talleres internacionales en el C3A. Figuras como Curro Crespo, James Kingman, Pedro García del Barrio, Luis Celorio, Lola Baena, Rosa Lara y Pedro Caro, Carlos García de Keyter Group, Janelle Wynnyard, J. A. Gutiérrez, Hugo Lasarte y Raquel Pascual están ofreciendo ponencias en las que han destacado el río como eje vertebrador de la ciudad y el agua como bien inmaterial. La segunda fase será la de exhibición y la tercera, que se celebrará a finales de septiembre , consistirá en la creación de eventos multidisciplinares en cada instalación a la vez de un concurso de piezas audiovisuales.

Combinaciones y acciones y creaciones en el casco histórico

El festival, que lleva el título de La ciudad como museo, el recorrido como experiencia, propone una combinación de acciones y creaciones efímeras en varios espacios de Córdoba a los que se podrá acceder durante el tiempo de exhibición: la Capilla Mudéjar, el Patio del Museo de Bellas Artes y Julio Romero de Torres, el palacio de Los Angulo, el Patio de la Casa de las Tazas y enclaves como la esquina de la calle Toril a La Corredera y la sede de la Asociación de Amigos de los Patios, en San Basilio 44. Aunque las creaciones ocuparán recintos privados, la entrada será libre.

Taller previo a la celebración en la calle de Efímera Córdoba 2026. / CÓRDOBA

Varias intervenciones se harán en grupo. En el patio de San Basilio, el equipo compuesto por Elifsu Genç, Özgün Ege Bilgiç y Sara Serés presentará Bajo la fresca. En la Casa de los Angulo, trabajará Ángela Moyano con asistencia de Max Seguel y exhibirá su intervención titulada Legends. Belinda Moya, Sonja Mariana Peña y Máximo Sagel preparan Lo que permanece en la Capilla de San Bartolomé. En el patio del museo de Bellas Artes se presentará la obra Sagrado Florecer, a cargo de Sofia Candeo in Art Syamhope, Azra Kaya y Carlo Marco Eurialo De Paoli. Por último, el artista chino Zhen Xiang, cuya obra se caracteriza por la sostenibilidad y la vegetación, ha sido el autor becado y expondrá su obra en el patio de la Casa de las Tazas con el título El principio del sueño, que está trabajando junto a Sánchez Avilés.

Aunque el concepto de Efímera Córdoba recuerda al festival Flora, Fernando Vacas afirma que "no tiene nada que ver" y que la idea surgió del proyecto anterior de la Fundación Artdecor Córdoba Ciudad de las Ideas. El festival nace "con la vocación de consolidarse como un referente internacional en la intervención contemporánea del patrimonio histórico, promoviendo el diálogo entre cultura, sostenibilidad, ciudadanía y creación artística", explica.

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Esta primera edición del festival, en la que no participa el Ayuntamiento de Córdoba, cuenta con el respaldo de Fundación Kutxabank, Grupo Keyter, Amaltea, Universidad de Córdoba, Universidad de Loyola, C3A, Junta de Andalucía, Filmoteca de Andalucía, Museo de Bellas Artes y Palacio de Viana.