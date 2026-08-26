Almuzara publica la biografía de Ibn Hazm, el sabio que vio hundirse el Califato omeya de Córdoba

La editorial Almuzara ha publicado Ibn Hazm, biografía de un sabio, una obra del investigador Daniel Valdivieso Ramos que reconstruye la trayectoria vital e intelectual de este referente del pensamiento andalusí.

Así, el libro aborda su figura a través del convulso periodo de la 'fitna', la guerra civil que entre los años 1009 y 1031 provocó la destrucción del Califato de Córdoba y dio paso a la fragmentación de al-Andalus en los reinos de taifas.

Recuperar al personaje histórico más allá de la celebridad

Asimismo, la biografía busca recuperar al personaje histórico más allá de la celebridad alcanzada por su célebre tratado sobre el amor, El collar de la paloma. Para su elaboración, Valdivieso ha combinado testimonios autobiográficos, crónicas andalusíes, magrebíes y árabes, investigaciones modernas y evidencias arqueológicas.

Libro 'Ibn Hazm, biografía de un sabio', escrito por Daniel Daldivieso Ramos y publicado por la editorial Almuzara. / Europa Press

A través de este análisis, el autor repasa espacios como el arrabal de al-Mughira, el entorno del actual barrio de San Lorenzo, Madinat al-Zahira o Balat Mugit, al tiempo que aborda debates históricos como su origen familiar, entre la ascendencia persa reivindicada por el propio sabio y el origen muladí de Niebla señalado por el cronista Ibn Hayyan.

Ibn Hazm nació en el año 994 en el arrabal cordobés de Munyat al-Mughira en el seno de una familia vinculada a la administración amirí --su padre fue visir de Almanzor y de sus sucesores--, Ibn Hazm se educó en los círculos del poder califal bajo el reinado de Hisham II.

Un entorno que comenzó a desmoronarse en febrero de 1009

Ese entorno comenzó a desmoronarse en febrero de 1009 tras el levantamiento contra el 'hayib' Abd al-Rahman Sanchuelo y la inestabilidad política posterior convirtió a Córdoba en campo de batalla, lo que supuso para la familia de Ibn Hazm el saqueo de Madinat al-Zahira, la pérdida de su posición social, registros de cárcel, persecución y la destrucción de sus viviendas.

Después, tras el asedio a la ciudad, marcado por el hambre, las epidemias y los incendios, el intelectual tuvo que abandonar la capital andalusí en 1013 con destino a Almería.