‘Alma de Córdoba’ prolonga su estancia en el Palacio de Viana hasta el 20 de septiembre

La exposición Alma de Córdoba, del artista Juanjo Garlo, permanecerá abierta en el Palacio de Viana hasta el próximo 20 de septiembre. La muestra tenía previsto cerrar sus puertas a finales de agosto, pero ha ampliado su estancia varias semanas para continuar recibiendo visitantes.

El proyecto propone una mirada artística sobre Córdoba a través de elementos estrechamente relacionados con la identidad de la ciudad, como sus patios, la arquitectura, la historia y el patrimonio. Las obras parten también de las sensaciones y experiencias que determinados espacios han provocado en el artista durante su proceso creativo.

Garlo ha desarrollado parte de este trabajo en contacto directo con distintos lugares de Córdoba con la intención de trasladar a sus pinturas aspectos menos tangibles, como la luz, el silencio, la memoria o el movimiento. De ahí surge uno de los conceptos centrales de la exposición, denominado por el propio autor como “la energía invisible de los lugares”.

Viana inaugura la exposición 'Alma de Córdoba' / Víctor Castro

Córdoba, protagonista de la exposición

Más que presentar únicamente una colección de pinturas, ‘Alma de Córdoba’ busca establecer una relación entre las obras, los espacios que las inspiran y quienes se acercan a contemplarlas.

Durante su estancia en el Palacio de Viana, la muestra ha servido además como punto de encuentro entre el proyecto artístico y sus visitantes, que han compartido impresiones, conversaciones y fotografías en torno a las piezas.

La iniciativa se integra en un proyecto más amplio vinculado a la promoción cultural de Córdoba. Durante los últimos meses ha establecido conexiones con espacios y profesionales relacionados con la cultura, el patrimonio, el turismo y la gastronomía de la ciudad.

El proyecto busca así poner el foco tanto en los grandes monumentos como en otros lugares, historias y experiencias que forman parte de la identidad cotidiana cordobesa.

Un mes más en el Palacio de Viana

La ampliación hasta el 20 de septiembre de 2026 permitirá que la exposición permanezca abierta prácticamente un mes más de lo previsto inicialmente.

Desde ProyectoGarlo han agradecido al Palacio de Viana y a la Fundación Kutxabank la ampliación de la muestra, así como la respuesta de las personas que la han visitado durante estos meses.

La nueva fecha de cierre abre así una última oportunidad para conocer en el Palacio de Viana una exposición en la que Córdoba se convierte tanto en escenario como en protagonista de las obras de Juanjo Garlo.