Syrah Morrison cierra los Conciertos Sentidos del Palacio de Viana en Córdoba al ritmo del pop-rock de los 70

El Palacio de Viana despedirá este viernes 28 de agosto una nueva edición de su ciclo Conciertos Sentidos con la actuación de los gaditanos Syrah Morrison, que dará comienzo a partir de las 22.00 horas en el Patio de Columnas.

Esta banda, natural de Cádiz, nació en 2020, en los primeros meses de la pandemia. Durante aquel incierto periodo, el original regalo de una amiga, un ukelele, logró que Maca, vocalista y compositora del grupo, se reencontrara y reconciliara con la música tras varios años alejada de ella por lo que ella llama trauma "post-conservatorio".

Poco tiempo después conoció a Pepe Olmedo, guitarrista y productor del proyecto Syrah Morrison, que la animó a moldear y dar forma a aquellas melodías que, hasta entonces, habían sobrevolado su mente de manera espontánea, sin apenas darle importancia.

Sin que ninguno de los dos fuera realmente consciente, en esas primeras maquetas fueron aflorando algunas de las influencias musicales más presentes en la vida de Maca desde que era niña. Desde los discos más icónicos de Pink Floyd, Eric Clapton o Bob Dylan que sonaban en casa y acompañaron su infancia, hasta el country y las canciones de Jack Johnson o John Mayer que le conquistaron durante su etapa en Connecticut.

Sonidos de otras épocas

Agarrando fuerte estas referencias, Syrah Morrison fue construyendo poco a poco un repertorio sólido y de carácter propio, con una sonoridad inconfundible de la mano de guitarras acústicas y eléctricas, un órgano Hammond y una sección rítmica que trae consigo reminiscencias del soft rock y el folk estadounidense de las décadas de los 60 y 70.

La agrupación dio sus primeros pasos discográficos con grabaciones realizadas en Grabaciones Sumergidas y posteriormente publicó con Clifford Records su primer álbum, The Road, un trabajo en el que terminó de definir esa combinación de melodías pop y atmósferas cálidas, que beben del blues y que tanto caracterizan su música.

Asimismo, canciones del grupo como Hold Me, Love Me hicieron que Syrah Morrison despegara del circuito andaluz. El tema llegó al programa Radar Folk de Radio 5, mientras que It's Getting Late fue incluido por la revista mexicana Cultura Blues en el recopilatorio Nacidas bajo un buen signo, dedicado a artistas de distintos continentes.

La actuación de Syrah Morrison en Córdoba pondrá, sin duda, el broche de oro a la programación de agosto de Conciertos Sentidos, que el próximo viernes despide una nueva edición que ha combinado música y patrimonio en el Palacio de Viana.