Pablo Puyol se convierte en Houdini para llevar la magia del musical al Gran Teatro de Córdoba

Pablo Puyol será el encargado de ponerse en la piel de Harry Houdini en la gira de Houdini, un musical mágico, el espectáculo de magia de gran formato que llegará al Gran Teatro de Córdoba del 22 de octubre al 1 de noviembre. Este show, bajo la producción de beon. Entertainment y LETSGO, cautivó a crítica y público durante su primera temporada en el Teatro Calderón de Madrid, y ahora emprenderá una nueva gira nacional con Córdoba como una de sus primeras paradas.

El actor malagueño, conocido por sus trabajos en televisión, cine y teatro musical, asumirá el papel del legendario escapista en una producción que pretende llevar a los escenarios una combinación poco habitual, fusionando un gran musical y un espectáculo de magia de gran formato. La gira arrancará en el Teatro Principal de Zaragoza, donde permanecerá del 24 de septiembre al 18 de octubre, antes de recalar en Córdoba.

Un número del musical sobre Houdini que se representará en el Gran Teatro de Córdoba. / CÓRDOBA

Houdini, un musical mágico está inspirado en la vida real de Harry Houdini, considerado uno de los ilusionistas y escapistas más célebres de todos los tiempos. El espectáculo se adentra no solo en los números que convirtieron al artista en una leyenda, sino también en su personalidad, sus obsesiones, sus relaciones personales y su permanente necesidad de desafiar los límites humanos.

Sobre el escenario se sucederán más de 20 grandes números de ilusionismo, algunos de ellos concebidos específicamente para la producción, en una puesta en escena que incluye uno de sus elementos más llamativos: la sorprendente aparición de un elefante. La magia se integrará con una historia teatral acompañada de música en directo, efectos visuales y una escenografía diseñada para envolver al espectador.

El proyecto está escrito y dirigido por Federico Bellone, quien ha dedicado más de diez años a desarrollar esta producción a partir del libro El hombre imposible. El director italiano cuenta además con una trayectoria vinculada a grandes montajes como El fantasma de la Ópera, Mary Poppins, West Side Story o Madame Butterfly.

Puyol al frente del elenco

La incorporación de Pablo Puyol como protagonista es, por el momento, uno de los grandes nombres confirmados para la nueva gira. Las productoras han anunciado que el resto del elenco se dará a conocer próximamente, al igual que las nuevas ciudades que se incorporarán al recorrido nacional.

Para Córdoba, la llegada del musical supondrá además una extensa presencia en el Gran Teatro, con 14 funciones programadas entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre. La primera representación tendrá lugar el 22 de octubre a las 20.00 horas, y el espectáculo contará con sesiones de tarde y noche durante buena parte de su estancia en la ciudad.

Sin duda, Houdini, un musical mágico se presenta como una de las grandes propuestas de teatro musical que pasarán este otoño por Córdoba. Una oportunidad para descubrir sobre el escenario la historia del hombre que convirtió el escapismo en leyenda.