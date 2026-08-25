El Guitar Fest Paco de Lucena refuerza su programación con más disciplinas artísticas en cuatro emplazamientos

Lucena acoge en el mes de septiembre la tercera edición del Guitar Fest Paco de Lucena, un homenaje anual y polifacético a un soberbio guitarrista, de dimensión universal, y encumbrado como el primer concertista de la historia. El Ayuntamiento fortalece la programación, incrementando el número de espectáculos y extendiéndose a numerosas variantes artísticas como la guitarra flamenca y clásica, canción de autor, poesía, circo, artes plásticas y nuevas especialidades artísticas.

Entre el 17 y el 19 de septiembre, la delegación municipal de Cultura despliega las funciones a cuatro espacios, con un total de seis sesiones. Domingo Escobar ejerce la dirección artística y el concejal de Cultura, Francisco Barbancho, ha mencionado la pretensión municipal de “seguir consolidando este festival”, catalogándolo como “un encuentro en torno al mundo de la guitarra, en sus distintas variantes”. Al sintetizar el programa confeccionado para este año, el edil popular ha querido destacar “la calidad” y su diseño “para todos los gustos”.

Para empezar, canción de autor, poesía y literatura latinoamericana

La inauguración, en la jornada del 17 de septiembre, comenzará a las 20.30 horas, en la Casa de los Mora, con una propuesta que armoniza canción de autor, poesía y literatura latinoamericana, protagonizada por Gaddafi Núñez y Juana Gaitán, entre sones de guitarra española, jarana, charango y voz. Un día después, el día 18 de septiembre, se suceden dos citas.

Desde las 20.00 horas, en el patio barroco del Palacio de los Condes de Santa Ana, José Carlos Gómez presenta la obra titulada Las Huellas de Dios, un estudio sobre la guitarra flamenca y la carrera artística de Paco de Lucía. A continuación, desde las 21.30 horas, un espectáculo al aire libre, emplazado en la Plaza de Archidona, a cargo de la compañía Chicharrón Circo Flamenco, con su creación Empaque. Este montaje combina circo, flamenco y humor y atesora reconocimientos como los Premios Talía y Lorca 2026 y el Premio al Mejor Espectáculo de la cuadragésima segunda edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía.

Pepa Cano presenta su exposición Almas Flamencas

El calendario regresa el sábado 19 al Palacio de los Condes de Santa Ana. En la Sala Noble, a partir de las 12.30 horas, la artista multidisciplinar lucentina Pepa Cano presenta su exposición bautizada como Almas Flamencas y que permanecerá abierta al público hasta el 19 de octubre. Esta colección relata un tributo a mujeres bailaoras desde el siglo XIX hasta nuestros días con un lenguaje contemporáneo. En el tramo de tarde, a las 20:00 horas, en el Patio Barroco del mismo edificio patrimonial de la calle San Pedro, Álvaro Toscano escenifica ‘Estampas de España’, convertido en un itinerario por la guitarra clásica de los siglos XIX y XX, conectado con obras de Moreno Torroba, Tárrega y Albéniz. Este autor acredita el Primer Premio y el Premio del Público de la edición número 58 del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega.

Y, la clausura, en el día 19, acontecerá en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, convertida en el concierto del cantautor local, de trascendencia internacional, Daniel Lucó, quien interpretará canciones de su nuevo trabajo Sin Plan B, entre el pop-rock español e influencias americanas y anglosajonas. Lucó actuará sobre el escenario junto a una banda de diez músicos, con la producción de Emilio Esteban. Esta función es la única que exige la adquisición de entradas mientras que el resto de actividades adquieren un carácter gratuito.

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La Red Andaluza de Teatros Públicos, el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba y el Conservatorio Profesional de Música ‘Maestro Chicano Muñoz’ de Lucena colaboran en este festival.