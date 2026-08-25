De Fernando Tejero a Antonio de la Torre o Aitana Sánchez Gijón: el cine español se vuelca para salvar los cines de verano de Córdoba

Los cines de verano de Córdoba no están solos en su lucha por sobrevivir. Actores, actrices y cineastas de reconocido prestigio se han sumado a la campaña impulsada por la Coordinadora SOS Cines de Verano, una iniciativa que ha conseguido que el futuro de estos cuatro históricos recintos trascienda las fronteras de la ciudad. De ellos, solo el Coliseo San Andrés ha abierto sus puertas al público este verano.

Figuras como Fernando Tejero, Antonio Resines, Alexandra Jiménez, Carlos Bardem, Ana Belén, Kiti Mánver, Alberto San Juan o Aitana Sánchez-Gijón, además del director cordobés Gerardo Olivares, se han unido a través de redes sociales al llamamiento para preservar los cines de verano de Córdoba, reivindicándolos no solo como espacios de exhibición cinematográfica, sino también como lugares vinculados a la cultura, la memoria y la convivencia vecinal.

Uno de los rostros con una conexión más personal ha sido el del actor cordobés Fernando Tejero, quien ha recordado en las redes sociales que su propia vocación artística nació ligada a uno de estos espacios. Según ha relatado, desde el balcón de la casa de su tía podía contemplar media pantalla de uno de los cines de verano de la ciudad. "Si estabas viendo Casablanca, veías a Ingrid Bergman pero no veías a Bogart”, ha señalado en un vídeo compartido por Coordinadora SOS Cines de Verano en su perfil de Instagram.

El intérprete ha reivindicado estos recintos como parte de la historia y la cultura de Córdoba, una defensa que también ha compartido el cineasta Gerardo Olivares, natural de la capital.

A ellos se han unido otros rostros conocidos del cine y la cultura española. Antonio Resines, Alexandra Jiménez, Carlos Bardem, Ana Belén, Kiti Mánver y Alberto San Juan han respaldado una movilización que presenta estos espacios como auténticas «fábricas de sueños».

Especialmente contundente ha sido la actriz Aitana Sánchez-Gijón, que se ha pronunciado en relación a las importantes consecuencias sociales que tendría la desaparición de los cines de verano: "Si se pierden, se pierde el tejido social que nos vertebra".

Campaña en redes sociales

Desde el pasado mes de junio, iniciativas vecinales y colectivos culturales han intensificado sus esfuerzos para evitar la desaparición de estos históricos espacios. Una movilización nacida en Córdoba que pone en valor los cines de verano como puntos de encuentro, comunidad y refugio durante las noches estivales de la ciudad.

Además, esta campaña ha generado un nuevo impulso a las peticiones para garantizar su protección, entre ellas el proceso encaminado a conseguir su reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC). Pero la reivindicación ha terminado por traspasar los límites de la capital.

Bajo el símbolo de una silla de plástico y el lema "Tenemos el abanico, las pipas y las ganas", SOS Cines de Verano ha trasladado la movilización a la industria del cine español. Un apoyo que amplifica una lucha surgida en los barrios cordobeses y refuerza una idea compartida por sus defensores: salvar los cines de verano significa conservar una parte de la memoria colectiva de la ciudad.