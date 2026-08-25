Ayuntamiento
Café Cantante regresa a la Posada del Potro de Córdoba con cuatro noches de flamenco de artistas veteranos
Silvia Herrerías, Raúl 'el Duende', Charo Mariscal y Estefanía Cuevas serán protagonistas de los espectáculos programados entre septiembre y octubre con entrada libre
La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba ha preparado un nuevo ciclo de actuaciones flamencas que se celebrará en la Posada del Potro entre el 5 de septiembre y el 3 de octubre, con entrada libre hasta completar aforo.
El programa de Café Cantante 2026 reunirá a artistas veteranos del panorama flamenco actual en cuatro citas que tendrán lugar los sábados a las 21.30 horas en este emblemático espacio cultural cordobés. La programación comenzará el sábado 5 de septiembre con la actuación de Silvia Herrerías y continuará el día 19 de septiembre con Raúl el Duende. El ciclo retomará su actividad el 26 de septiembre con Charo Mariscal y finalizará el sábado 3 de octubre de la mano de Estefanía Cuevas. Según informa en un comunicado el Ayuntamiento, las entradas podrán recogerse en la propia Posada del Potro 90 minutos antes del inicio de cada actuación.
Programación
Según la programación facilitada, el 5 de septiembre actuará la bailaora Silvia Herrerías con Miguel del Pino y José el Caja al cante y la guitarra de Alberto Lucena. El 19 de septiembre, será el turno del bailaor Raúl el Duende, que actuará acompañado por Alberto Romero al cante y Paco de Dios a la guitarra, además de Mari García a las palmas.
El 26 de septiembre, Charo Mariscal bailará arropada por el cantaor Juan Manuel el Patillas y Manuel Palomares. A la guitarra, estará Francis Bonela Chico.
Cerrará el ciclo Estefanía Cuevas el 3 de octubre. Sobre el escenario, estarán además Miriam Montes al cante y Jesús Majuelos a la guitarra, con las palmas de Miriam Cuevas y Natalia García.
El programa de septiembre y octubre da continuidad al Café Cantante celebrado en los meses de junio y julio, también con entrada libre hasta completar aforo. En el inicio de verano, el ciclo se centró en jóvenes talentos y reunió sobre el tablao de la Posada del Potro a María García, Carlos Camacho, Natalia García y Carmen Álvarez.
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