Cultura prepara una intervención en las pinturas murales próximas al Salón Rico de Medina Azahara dañadas por las borrascas

La Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía prepara una intervención urgente en las habitaciones anejas al Salón Rico del conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba, que tendrán como finalidad reparar zonas afectadas por las borrascas de este invierno que han provocado graves daños en uno de las pinturas murales debido a la pérdida de la cubierta de protección. Con este fin, ha publicado la licitación de un contrato menor con un presupuesto de 13.490 euros más IVA que tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación se concentrará principalmente en el revestimiento de las habitaciones anejas al Salón Rico. La Junta considera «imprescindible» una intervención urgente debido al estado en el que se encuentra. El origen del problema está principalmente en las sucesivas borrascas de alto impacto de este año. Según indica la memoria del proyecto, los fuertes vientos provocaron la pérdida temporal de la lona que protegía este espacio y, antes de poder sustituirla, se sucedieron nuevas borrascas. El resultado fue la entrada directa de agua, escorrentías y acumulaciones de agua entre el paramento original y el soporte de las pinturas.

Por este motivo, se han producido desprendimientos de fragmentos de gran tamaño, fisuras, grietas, deformaciones, pérdida de anclajes y colonización biológica. También se ha detectado disgregación de la calcarenita y separación de estratos con riesgo de nuevos desprendimientos.

Uno de los episodios más graves afecta a una plancha oriental de Aerolam, que llegó a presentar un «riesgo de desprendimiento extremo». De los cuatro pernos originales que la sujetaban, solo permanecía uno, por lo que tuvo que ser retirada en una actuación de emergencia previa. La memoria apunta que tras dicha intervención de emergencia se produjo un daño de origen humano durante la colocación del nuevo toldo de protección. A ello se suman posibles nuevos desperfectos por el tránsito de uno o varios zorros, cuya presencia, según el documento, ha sido habitual en la zona.

No es la primera vez que este revestimiento presenta problemas. Ya fue intervenido en 2020, también después de una pérdida temporal de la cubierta, cuando comenzaron a detectarse movimientos del soporte.

Además, se actuará sobre la jamba norte del vano, donde existen separación de materiales, erosión por escorrentías y colonización biológica. Los trabajos incluirán la recolocación de fragmentos desprendidos, consolidación de sillares y ladrillos, eliminación de colonización biológica, sellado frente a nuevas entradas de agua y reposición de la plancha retirada con un nuevo sistema de anclajes, ya que la memoria considera insuficientes los anteriores.