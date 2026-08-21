La cantaora de Priego de Córdoba Ana Jiménez, con Juanjo León en la guitarra, este sábado en la Posada del Potro

La cantaora de Priego de Córdoba Ana Jiménez, acompañada por Juanjo León a la guitarra, actuará este sábado, 22 de agosto, a las 22.00 horas en la Posada del Potro, dentro del ciclo Al calor del flamenco.

Según ha informado la organización, el espectáculo forma parte de la programación impulsada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, con la colaboración de la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba. La entrada será libre hasta completar aforo y se podrá acceder al recinto desde 90 minutos antes del comienzo de la actuación.

Una cantaora formada desde niña en el flamenco

Nacida en Priego de Córdoba el 23 de abril de 2002, Ana Jiménez Valencia creció rodeada del flamenco y de los cantes más arraigados de su tierra. Desde pequeña mostró interés por la música acompañando a su padre a las tertulias de la Peña Flamenca Fuente del Rey, un entorno en el que comenzó a construir su identidad artística.

Con el paso de los años convirtió aquella afición en vocación y comenzó a formarse con maestros como Cristina Soler, Manuel Cuevas, Antonio Mejía y Miguel del Pino.

Su formación académica la llevó posteriormente al Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, donde obtuvo la licenciatura en cante flamenco. Actualmente cursa el Máster de Investigación del Flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC).

La cantaora prieguense ha compartido cartel en festivales y peñas flamencas con artistas como Argentina, El Granaino, Israel Fernández y Rancapino Hijo, entre otros nombres destacados del panorama flamenco actual.

De los concursos a su primer trabajo discográfico

La trayectoria de Ana Jiménez comenzó a ganar reconocimiento desde muy joven. A los 17 años se proclamó ganadora del Concurso de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba. También fue semifinalista del programa televisivo La Voz Kids y finalista de Me gusta tu cover.

Su propuesta artística se caracteriza por una interpretación personal y emotiva, apoyada en una voz llena de matices y una sólida técnica vocal. Su cante combina el respeto por la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea y destaca por el dominio del ritmo, la afinación y el compás.

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Esta versatilidad le permite abordar distintos estilos y palos del flamenco, manteniendo una personalidad propia sobre el escenario. En 2025 publicó su primer trabajo discográfico, el single «En tus ojos», un nuevo paso dentro de una carrera artística vinculada desde sus comienzos a Córdoba y a Priego.