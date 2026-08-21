La Banda de la Estrella llena la Puerta del Puente de Córdoba con 100 músicos: hora y repertorio del concierto gratuito

La Banda de la Estrella ofrecerá, a las 22.00 horas de este sábado, en la Puerta del Puente el concierto Noches de Verano, Noches de Estrella, dentro del ciclo estival Noches de música en la Puerta, organizado por la Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba.

La formación dirigida por Matías de la Fuente propondrá un recorrido por algunos de los géneros más vinculados a la tradición musical española, con especial protagonismo para el pasodoble, la copla y la marcha.

El programa busca convertirse en un viaje por la música que ha acompañado durante generaciones las celebraciones, costumbres y emociones populares, con una mirada especialmente ligada al carácter y al patrimonio cultural de Córdoba.

Un recorrido por la música popular española

Bajo el título Noches de Verano, Noches de Estrella, el concierto permitirá al público disfrutar al aire libre de un repertorio concebido para poner en valor algunos de los pilares de la música popular española. La cita se enmarca en la programación cultural de verano impulsada en el entorno de la Puerta del Puente, un enclave del Centro Histórico que durante estas noches se transforma en escenario para acercar la música a cordobeses y visitantes.

La encargada del concierto será una banda con más de dos décadas de trayectoria. La Banda de Música La Estrella nació en mayo de 2005 y desde entonces ha desarrollado un proyecto basado tanto en la calidad interpretativa como en la formación musical.

Noticias relacionadas

Actualmente cuenta con una plantilla que alcanza los 100 músicos y, aunque sus orígenes están estrechamente relacionados con la música procesional, con el paso de los años ha ampliado su repertorio para abordar propuestas que van desde la música sinfónica hasta los géneros populares. La dirección corresponde a Matías de la Fuente, uno de los fundadores de la formación. Natural de El Carpio, se formó en los conservatorios de Córdoba y Sevilla y ha ampliado su preparación en instituciones como la Academia de Estudios Orquestales Barenboim-Said.