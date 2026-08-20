Sonraíz 2026 traslada las actividades en Carcabuey por el riesgo de incendios: esta es la nueva ubicación del festival

Sonraíz ha decidido trasladar todas las actividades previstas del Escenario Monte, en el entorno natural del Monte del Calvario, al Parque Municipal de Carcabuey. La decisión responde a criterios de prevención, seguridad y protección del entorno natural, después de que en las últimas semanas se hayan registrado varios conatos de incendio en las proximidades del espacio donde estaba previsto desarrollar parte de la programación.

La organización ha tomado esta medida tras analizar de manera conjunta y responsable las condiciones actuales y el posible impacto medioambiental del evento, especialmente en materia de protección forestal y prevención de incendios. “En un verano especialmente complejo en materia de incendios forestales, entendemos que actuar desde la máxima responsabilidad y prevención es nuestra prioridad. Queremos que Sonraíz pueda celebrarse y disfrutarse con todas las garantías, protegiendo al mismo tiempo el entorno que acoge el festival”, señalan.

El traslado permitirá mantener las actividades previstas, adaptando y reubicando cada una de ellas para garantizar el correcto desarrollo de la programación y preservar la experiencia de Sonraíz en un espacio seguro y adecuado para su celebración. Todo ello sin que haya una merma en la experiencia y disfrute de las personas asistentes. Después de todo, el Escenario Parque ha sido el escenario principal del festival Sonraíz desde los inicios.

Cambios previstos

En este mismo marco, la zona de camping se ubicará en la Piscina Municipal, en una zona sombreada con césped, mientras que el concierto de Lewa tendrá lugar en el Escenario Castillo. Estos cambios permiten adaptar los espacios del festival a las condiciones actuales manteniendo la programación y la experiencia de Sonraíz.

La organización subraya además que las entradas adquiridas para el Escenario Monte (Abono Monte, Abono Sonraíz, Abono Sábado y entradas monte de día) son plenamente válidas para el nuevo Escenario Parque, por lo que este cambio de ubicación no afecta a la validez de las entradas ya adquiridas.

Sonraíz agradece la comprensión y el apoyo de su comunidad, así como el compromiso con el cuidado del entorno de Carcabuey. La organización considera que, ante una situación de riesgo excepcional, la prevención debe situarse por encima de cualquier otra consideración. Con esta decisión, Sonraíz reafirma su compromiso con una celebración segura, responsable y respetuosa con el territorio, trabajando para que el festival pueda desarrollarse con normalidad y para que todas las personas asistentes puedan disfrutar de la programación en las mejores condiciones posibles.