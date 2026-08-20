Queralt Lahoz, cantante y compositora: "Tenía miedo de empezar el show en Córdoba, porque es una plaza que no he toreado mucho"

Es la tercera vez que visita Córdoba en menos de un año, pero a Queralt Lahoz no deja de entusiasmarle la idea de volver. En esta ocasión, el próximo 18 de septiembre con motivo del Sonraíz de Carcabuey. Lahoz ríe al comentarle que no nos ha dado tiempo de echarle de menos, y confiesa que, para ella, "siempre se puede extrañar algo aunque pase muy poco tiempo". No le faltan razones. Apenas han pasado cinco meses desde la última vez, pero las ganas de volver a disfrutar de su show no menguan. Habla con calma, la artista catalana, y entre bostezo y bostezo suelta alguna que otra verdad sobre la industria de la música, los tiempos exigentes y la centralización de las capitales. Del resto, nada es mentira.

- Este año parece que se está ganando poco a poco el público cordobés: pasó por los Premios MIN, en abril por la sala Impala con Favorosa Tour y en septiembre volverá la provincia para participar en Sonraíz. ¡No nos da tiempo a echarla de menos! Eso es bueno.

- Sí, eso es bueno, pero yo creo que siempre se puede echar de menos, aunque sea poco el tiempo. Me gusta mucho volver porque justamente el año pasado no estuvimos nada en Andalucía, y yo sí que lo echaba de menos.

- ¿Cómo se siente actuando en esta tierra?

- Supercontenta. Tenía un poco de miedo de empezar el primer show en Córdoba, porque es una plaza que no he toreado mucho. Había estado pocas veces y este año sí, este año va a ser un lugar bastante frecuentado, así que muy bien. Me gusta muchísimo su tierra, su gente, todo.

- ¿Qué diferencias encuentra entre un bolo celebrado en una sala más íntima, como pueda ser la Impala, y el escenario de un festival como Sonraíz?

- Depende del festival, lo grande que sea, lo pequeño, lo cercano, etc. Depende de cómo se cuide eso, te llega una energía u otra. También es cierto que en las salas la gente va a verte exclusivamente a ti, entonces, quieras o no, te asegura que la gente estará entregada a ti. Pero luego hay muchos festivales que están tan bien pensados y tan bien cuidados que el público va a ver la música y a apreciarla, no va a emborracharse, que hay muchos festivales que son la foto y la borrachera... es verdad.

- Precisamente Sonraíz mantiene un formato de festival que parece alejarse de esto que dices, y reivindica el encuentro entre la música de raíz y las nuevas formas de entenderla. ¿Cómo describiría su relación con este género y qué cree que puede llegar a aportar al público más joven?

- Yo creo que todos los géneros pueden llegar a cualquier tipo de público. Creo que todas las modas son cíclicas y que al final la edad no entiende de un género u otro, la edad entiende de talento y de lo que te pueda gustar. Es importante que, sobre todo, pasen cosas en todas las ciudades. Porque si no se centraliza en Madrid, Barcelona, Sevilla y poco más, y lo importante es que pasen cosas. Solo de esa manera podemos aproximar a más gente a que normalice la cultura.

- ¿Qué opina de este cambio de dinámicas en cuanto al consumo de la música en directo en los festivales?

- A mí me gusta también que este tipo de propuestas se lleven fuera de lo que viene siendo la capital o la ciudad central, porque generan otro tipo de turismo y de movimiento económico en otros lugares, y eso me parece bonito. Incluso estaría bien que cada año se pudiesen llevar a sitios diferentes. Eso me parece muy interesante. Hay que crear otro tipo de encuentros, sin lugar a dudas, y, como te decía antes, encuentros que no tengan que ver con la edad, que sean para todo el mundo.

- En ese sentido, y teniendo en cuenta que Sonraíz se celebra en Carcabuey, un pequeño municipio de Córdoba, ¿cuáles son sus expectativas?

- Disfrutar de lo que hago en el escenario y que la gente disfrute conmigo. Que sea un punto de emoción, de guardar un buen recuerdo y hacerlo un día especial

- Con todo, da la sensación de que este 2026 está siendo especialmente brillante para usted. ¿A qué lugares le gustaría llevar a partir de ahora su música?

- Llevarla a nuevos horizontes. Que mucha más gente descubra mi música. Eso para mí es romper barreras.