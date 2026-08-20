'Fuenteovejuna' lidera la agenda del fin de semana en Córdoba: conciertos, teatro, flamenco y cine de verano para todos los públicos.

Agosto es mes inhábil para la administración pública, la burocracia y las gestiones. Sin embargo, en el ámbito cultural, despliega todo su esplendor para llenar Córdoba y provincia de interesantes propuestas. Música en directo, cine de verano, teatro, espectáculos flamencos, arte ecuestre y otros eventos marcan la agenda cultural de este fin de semana. Aunque el gran atractivo está en la localidad de Fuente Obejuna, que ya ha estrenado el clásico de Lope de Vega, Fuenteovejuna, que se representará tanto el viernes como el sábado.

'Fuenteovejuna', el clásico de Lope de Vega

Este martes se estrenó Fuenteovejuna, el clásico de Lope de Vega, con interesantes novedades que sorprenden al espectador. El pueblo de Fuente Obejuna revive cada año una de las obras teatrales cumbre del Siglo de Oro español. Los directores, José Carlos Cueva y Pedro Hofhuis, añaden más peso al diálogo con el juglar, convertido en guía del desarrollo dramatúrgico.

La representación se celebrará tanto el viernes 21 de agosto, a las 22.00 horas, como el sábado 22 de agosto, a las 22.00 horas, última función, en la plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna.

Noches en la Terraza del Centro de Visitantes

Continúa el ciclo Noches en la Terraza, que este año ha dado una vuelta de tuerca a la programación ampliando la propuesta para incorporar otros tipos de música y espectáculos.

En total, el ciclo ofrecerá veinte actuaciones que se desarrollarán entre el 16 de julio y el 18 de septiembre los jueves y viernes a partir de las 22.00 horas. Cada espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

Este viernes, 21 de agosto, Carmen Avilés propone un híbrido de artes vivas y danza contemporánea. Un espectáculo en el que el cuerpo, la palabra, la música y la puesta en escena se unen para desarrollar un lenguaje personal y libre. Experimentación escénica y danza para contar, sentir y transformar. Se celebra en la plaza del Triunfo, junto al Centro de Visitantes, a las 22.00 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Noches de música en la Puerta del Puente

Este sábado, 22 de agosto, sigue el ciclo Noches en la Puerta del Puente, que se mantiene durante todos los sábados del mes de agosto, con una programación de conciertos al aire libre en uno de los enclaves más emblemáticos de Córdoba, junto a la Ribera del Guadalquivir. El ciclo reúne a artistas de distintos estilos y trayectorias en una propuesta musical que apuesta por la diversidad, la cercanía y el disfrute de la música en directo en un entorno patrimonial único.

En esta ocasión, el concierto está protagonizado por la banda de música de la Estrella, que propone un recorrido sonoro por la música popular española. Los cordobeses podrán disfrutar de pasodobles, coplas y marchas. El director es Matías de la Fuente, quien además es uno de los fundadores de la banda de música de la Estrella. El espectáculo comienza a las 22.00 horas en la Puerta del Puente y la entrada es libre hasta completar aforo.

Al calor del flamenco

La Posada del Potro celebra una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reúne a destacados artistas del cante y el baile. El programa ofrece un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22.00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

Ciclo Al calor del flamenco, de la Posada del Potro. / CÓRDOBA

Este sábado, 22 de agosto, el cante lo protagoniza Ana Jiménez, acompañada a la guitarra por Juanjo León. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cine de verano en el C3A

El Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba (C3A) acoge un cine de verano, proyectado en una de sus fachadas exteriores. Este jueves, 20 de agosto, se exhibe la película Little Amélie, francesa, dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang. La sinopsis no deja lugar a dudas sobre el papel transformador y alternativo de este ciclo cinematográfico: "Hasta los dos años y medio, Amélie se describía como un tubo digestivo inerte y vegetativo. Luego llega el acontecimiento fundador que la hace caer en el universo infantil. A lo largo de los siguientes seis meses se suceden el descubrimiento del lenguaje, de los padres y hermanos", explica la web del C3A.

Ciclo de películas del cine de verano del C3A. / Web del C3A

La entrada es gratuita, aunque el aforo está limitado. El C3A informa que no está permitido el acceso de bicicletas al recinto, y que los únicos animales autorizados a ingresar son "los perros guías acompañados de personas invidentes".

Pasión y duende del caballo andaluz, en las Caballerizas Reales

Un momento del espectáculo Pasión y duende del caballo andaluz. / CÓRDOBA

Por su parte, el espectáculo ecuestre Pasión y duende del caballo andaluz, un clásico en la oferta cultural de Córdoba, se mantiene durante todo el verano. Este fin de semana, hay pases el viernes 21 de agosto y el sábado 22 de agosto, a las 21.00 horas. El espectáculo se celebra en las Caballerizas Reales.

Noches de verano en los museos municipales de Córdoba

Isabel Albás y Marián Aguilar, a las puertas del Museo Julio Romero de Torres. / RAFAEL MELLADO

Un fin de semana más, los museos municipales de Córdoba abren sus puertas en horario nocturno. En concreto, los días viernes 21 de agosto y sábado 22 de agosto, de 21.00 a 00.00 horas, estarán abiertos al público el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro, el Museo Taurino, los Baños del Alcázar y la Puerta del Puente. La entrada es gratuita en todos los espacios.

El Ambigú de la Axerquía no cierra en agosto

Cartel del concierto que se celebra este viernes 21 de agosto en el Ambigú de la Axerquía. / CÓRDOBA

Además, el Ambigú de la Axerquía tiene programados dos conciertos este fin de semana. El primero, el viernes 21 de agosto, con el grupo Gary's Band y Yolanda Brujas. El recinto abre a las 22.00 horas y la entrada cuesta 10 euros. El sábado 22 de agosto, es el turno de Sintigo and Mirror, con un precio de 12 euros, con consumición, e inicio del espectáculo también a las 22.00 horas.

Montoro celebra la Fiesta de la Diablilla

Y de la capital, volvemos a hacer un repaso por los eventos de la provincia, empezando por la Fiesta de la Diablilla en Montoro, que está vinculada a las fiestas de San Bartolomé, patrón de la localidad.

Fiesta de la Diablilla, en Montoro, el pasado año 2025. / CÓRDOBA

Este ser diabólico bajará desde la parroquia de San Bartolomé este domingo, 23 de agosto, a las 12.00 horas del mediodía, en la plaza de España, y recorrerá todas las calles del municipio durante 24 horas, tratando de capturar a los vecinos que no portan la medalla del patrón, que les protege. La Diablilla será capturada a las 12.00 del mediodía en la plaza de España, donde San Bartolomé la pisará, simbolizando el triunfo del bien frente al mal.

Carcabuey vive de nuevo el toro de cuerda

De Montoro nos vamos a Carcabuey, donde desde este sábado 22 de agosto se celebra el tradicional toro de cuerda. Las reses de Madroñiz serán las protagonistas de las Fiestas de la Aurora, con dos momentos clave. A las 12.30 horas, se soltarán los ejemplares Palillo y Perdicera, mientras que a las 18.30 horas será el turno de Hojalatero y de Barquera.

Además, el sábado 5 de septiembre otras cuatro reses tomarán las calles de Carcabuey, en las Fiestas del Castillo.

El Palacio de Viana acoge una refrescante propuesta de música fusión

Para finalizar la intensa agenda de este fin de semana de agosto en Córdoba y provincia, nos hacemos eco de una interesante opción de música fusión entre flamenco, ritmos latinos y melodías urbanas, combinadas con letras profundas y un sonido vibrante. Se trata del concierto de Lalola y las de Atrás, un proyecto encabezado por Lola Jiménez, quien se acompaña de dos músicas que aportan energía a su propuesta.

El espectáculo se celebra este viernes 21 de agosto a las 22.00 horas en el patio de columnas del Palacio de Viana, dentro del ciclo Conciertos Sentidos de las Noches de Viana.