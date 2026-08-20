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Bujalance conmemora el tercer centenario del fallecimiento de Antonio Acisclo Palomino, el primer historiador del arte en España

Se presentará la restauración de 'La Adoración de los Reyes Magos' y se celebrarán conferencias sobre su obra y etapa juvenil

Escultura de A. Palomino en la plaza homónima en Bujalance.

Escultura de A. Palomino en la plaza homónima en Bujalance. / ESCAMILLA

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José Escamilla

José Escamilla

Bujalance

El día 12 de agosto, se cumplieron 300 años del fallecimiento a los 70 años de edad, de Antonio Acisclo Palomino de Castro y Velasco, bujalanceño ilustre, destacado pintor y tratadista español del Barroco, que fue discípulo de Juan de Valdés Leal y pintor de cámara en la corte del rey Carlos II, pintor de frescos en templos de Madrid, Valencia, Córdoba, Granada o Salamanca y considerado el primer historiador del arte en España.

Con motivo de esta efeméride, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bujalance conmemora el tercer centenario de su fallecimiento, con un amplio programa de actividades destinado a poner en valor su figura y su legado artístico.

Entre ellas destaca, el nombramiento de Antonio Acisclo Palomino como hijo predilecto de la ciudad de Bujalance, a título póstumo, la presentación de la restauración de su obra inédita La Adoración de los Reyes Magos y varias conferencias, entre ellas “Aspectos técnicos de Palomino”, a cargo del restaurador de la obra, Rafael Romero Asenjo o “Novedades en torno al Palomino joven”, dedicada a las nuevas líneas de investigación sobre la etapa inicial del artista.

Retrato de Antonio Acisclo Palomino.

Retrato de Antonio Acisclo Palomino. / CÓRDOBA

Certamen nacional y divulgación en colegios

Además, se celebrará el Certamen Nacional de Pintura Antonio Acisclo Palomino” y varios talleres e pintura y actividades educativas en torno a la figura y la obra de Palomino, dirigidos a los centros educativos.

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Así, Bujalance rinde homenaje a uno de sus grandes referentes artísticos y mantiene viva la memoria de Antonio Acisclo Palomino, tres siglos después de su fallecimiento.

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