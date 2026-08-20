Abigail Gálvez, violonchelista profesional y artista callejera en Córdoba: "Las calles me han regalado experiencias preciosas y muy emotivas"

Abigail Gálvez, violonchelista profesional, ha viajado con su música a escenarios de todo el mundo: Londres, Chile, Texas, Madrid, Suecia. Pero hay unas tablas que le pesan más que otras y a las que, inevitablemente, siempre regresa: las calles de Córdoba. "Empecé a tocar en la calle hace unos trece años de manera fortuita", cuenta la música de 35 años. "La primera vez estaba muy nerviosa y me daba mucha vergüenza. Incluso tocaba con partitura, algo que ahora sería completamente inviable". Después de aquel primer día, se animó con su mejor amiga a ensayar fuera de casa. Y el resto es historia.

A la edad de 15 años comenzó a ofrecer conciertos y a impartir clases particulares, y desde entonces no hay género que se le resista: pop, rock, baladas, rock clásico... "Actualmente, puedo tocar más de dos horas de repertorio de memoria", apunta esta cordobesa, que ya forma parte imprescindible de las calles del centro de la ciudad, en las que sus conciertos se han convertido en parada obligatoria para locales y turistas.

Custodiando la Puerta del Perdón la podemos encontrar una noche cualquiera, deleitando con su música a todo aquel que esté dispuesto a detenerse a escuchar el sonido de sus cuerdas durante unos minutos. Que suelen ser bastantes más de lo que ella podría haber imaginado en aquella primera ocasión. "Las calles de Córdoba me han regalado experiencias preciosas y muy emotivas. Hay personas que se han acercado para decirme que estaban teniendo un día malísimo, que se encontraban deprimidas o pasando por un momento complicado y que mi música las había animado, consolado o llenado de alegría", confiesa.

Abigail Gálvez tocando el chelo en la Puerta del Perdón / Víctor Castro

No muy lejos de allí, entre velas y palmeos, recala el arte jondo de otras cuerdas. La guitarra de Mohamed Abdellah lleva años embrujando los alrededores de la Puerta de San Sebastián. "Cuando cae la noche, se encienden las luces cálidas y preparo mi silla y mi guitarra. Entonces siento algo parecido a cuando se apagan las luces de un teatro justo antes de empezar la función", relata el artista egipcio. "Muchos turistas salen de la visita nocturna de la Mezquita y se encuentran con la guitarra y las luces. Hay una palabra que escucho muchísimo: mágico".

Sin embargo, es habitual que artistas como Abigail y Mohamed se topen, de igual modo, con paseantes no tan curiosos como el resto, poco o nada dispuestos a disfrutar de su arte. En cuanto a esto, el guitarrista subraya que "pararse dos minutos no significa perder tiempo de tu vida". Muy al contrario, a veces se da un efecto inesperado: dos minutos de música, sin móvil y sin correr a ninguna parte pueden devolverte un poquito a ti mismo. Al menos durante una de sus canciones.

Aquello que no vemos

Detrás de todo esto hay una trayectoria profesional de conservatorio, exámenes, horas de estudio y sí, también de magia, que llevan amasando toda una vida y que da comienzo mucho antes de que se sienten en sus sillas a tocar. "Antes de salir empieza la parte que nadie ve", indica Abdellah. "Preparar y limpiar la guitarra, comprobar amplificador y baterías, cargar las luces, preparar silla, atril, cables y autorización, y después transportarlo todo".

Eteri tocando el piano en Ronda de los Tejares / Víctor Castro

Para Eteri, pianista georgiana de 70 años, tampoco res tarea fácil cargar con el teclado y realizar cada día ese ritual. "Ahora, con el calor, me cuesta más salir. Además, durante estas fechas Córdoba está prácticamente vacía. Cuando puedo, intento buscar lugares como Ronda de los Tejares o la zona de San Nicolás", detalla.

En definitiva, un sinfín de pequeños detalles, e incluso de estados de ánimo, casi imperceptibles para su público, que desembocan en momentos llenos de luz y conexión con su público, como el que nos regaló Mohamed hace más de un año durante la noche del apagón.

Pero no todo son bondades. En esta profesión tienes que "soportar el calor excesivo, el frío y, en general, depender constantemente de la climatología y de la voluntad de la gente. En ese sentido, es una vida dura", expresa Abigail. Para Mohamed, afrontar la incertidumbre es otra de las complicadas barreras de ser artista callejero. "Todo ser humano necesita cierta estabilidad, y en la calle nunca tienes garantizado cómo será mañana", explica el joven de Alejandría. "Es difícil construir algo bonito si nunca sabes cuánto tiempo te van a dejar construirlo. Me gustaría que Córdoba no solo regulara el arte de sus calles, sino que también ayudara a que el buen arte pudiera crecer en ellas", concluye.

Esta estabilidad de la que habla, por el momento, a Mohamed parece sonreírle. En su caso particular, desde que tomó la decisión de empezar de cero en Córdoba, vive de la guitarra. "La calle paga mi alquiler, mi comida y sostiene también mi proyecto". Aunque tocar en bodas, hoteles y otros eventos, dice, "ayuden todavía más". Para Gálvez, sin embargo, hacer frente a las facturas del día a día viviendo de tocar en la calle resulta inviable. "Puede servir para ayudar a sostener un proyecto artístico, pero vivir exclusivamente de ello es complicado, y en Córdoba todavía más".

Eteri, por tu parte, también lo compagina con otros trabajos. Desde 2015 toca en la calle y, paralelamente, trabaja como organista en la iglesia de Santa Marina e imparte clases de piano por las tardes.

La calle como escenario

En ese sentido, al guitarrista le parece algo positivo la revisión del sistema de licencias en Córdoba y que su renovación permita, de igual modo, dar oportunidades a nuevos artistas. No obstante, establece que aún hay que "tener más en cuenta la relación entre cada tipo de arte y el espacio. No todos los lugares sirven para todas las músicas", y añade que "una rotación demasiado rígida puede romper la relación que el artista construye con ese lugar y con las personas que viven alrededor". Con esto coincide Abbie, que sostiene que "hay determinadas zonas habilitadas que, en la práctica, no funcionan".

Un artista callejero tocando la guitarra en la Mezquita / Víctor Castro

Las céntricas calles Cruz Conde, Concepción, Tendillas o el Casco Histórico son algunos de los enclaves que atraer a una mayor cantidad de público real. En otras zonas, por el contrario, no hay tanta afluencia o no se encuentra el tipo de espectador que necesitan estos artistas. "Creo que el artista callejero todavía no está del todo reconocido, al menos en España. Muchas personas no son conscientes de que un músico que actúa en la calle puede tener un nivel igual o incluso superior al de alguien que se sube a un escenario", añade la chelista.

La cuestión ahora será si nosotros, espectadores, lograremos despejar algún día todo sesgo ligado al oficio de "artista callejero". Lo admite Mohamed: "aún hay muchos prejuicios y voy a ser sincero: a veces me da miedo esa expresión. La calle es mi escenario, no debería ser mi etiqueta".