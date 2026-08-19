El 31º Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra da a conocer los títulos y los autores de los 52 cortometrajes seleccionados

A algo más de un mes de la celebración del 31º Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra, la organización ha dado a conocer los títulos y autores de los cortometrajes seleccionados para participar en esta nueva edición, consolidando la cita egabrense como uno de los referentes del panorama audiovisual nacional.

En total, se han recibido 532 cortometrajes procedentes de distintos puntos de la geografía española, de los que finalmente 52 serán proyectados durante el certamen. La selección reúne una amplia variedad de propuestas y perfiles creativos, con 41 trabajos de carácter profesional y ocho de categoría amateur.

La programación incluye además tres cortometrajes de factoría andaluza, que optarán al premio que concede la radiotelevisión pública autonómica RTVA, reforzando así la presencia y el reconocimiento de la creación audiovisual realizada en Andalucía.

También de animación y dirigidos por mujeres

Entre los trabajos seleccionados también figuran cuatro cortometrajes de animación, mientras que seis tienen una duración inferior a cinco minutos, una modalidad que pone de relieve la diversidad de formatos y lenguajes presentes en la actual producción de cortometrajes.

Otro de los datos destacados de esta edición es la participación de creadoras, con 12 cortometrajes dirigidos por mujeres, reflejo de la creciente presencia femenina en el ámbito de la creación audiovisual.

Con la selección ya definida, el certamen encara la recta final de su organización y se prepara para recibir las distintas propuestas que competirán por los premios de esta trigésimo primera edición. La variedad de procedencias, géneros, formatos y perfiles de los trabajos seleccionados anticipa una programación representativa de la vitalidad que atraviesa actualmente el cortometraje español.