Fuente Obejuna vuelve a vencer al comendador: los mellarienses reviven el clásico de Lope de Vega

Las indicaciones y correcciones de los ensayos han dejado paso a los nervios propios del estreno, una imagen que se repite cada cuatro años y que no ha sido una excepción esta noche cuando Fuente Obejuna ha acogido la primera de las representaciones de la célebre obra teatral del Siglo de Oro Fuenteovejuna, firmada por Lope de Vega.

Los directores de la obra, José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis retoman la idea de hace cuatro años de hacer presente a Lope de Vega en la representación y, si en la anterior edición se conseguía a través de un diálogo con un juglar, ahora lo hace con mayor peso porque se convierte en guía del desarrollo dramatúrgico imaginándose como director de una compañía teatral, por lo que obra ha arrancado como comedia con protagonismo de un Lope de Vega luchando con «los plagios».

Esa novedad conduce directamente a otra, a una escenografía que sitúa al espectador en dos realidades: un corral de comedias, historia de la dramaturgia española, que permite acercarse al teatro del Siglo de Oro, y la propia plaza, escenario de esa rebelión colectiva que es el alma del texto teatral, que refleja el espíritu del significado de la obra de Lope de Vega. Una apuesta donde el metateatro cobra protagonismo y que permite seguir dotando al montaje de la capacidad de sorprender. Esos dos mundos también se visualizan en un vestuario, diseñado por Isabel Alba, que busca un mayor acercamiento a la realidad temporal a la que se hace alusión en cada uno de ellos.

Fuente Obejuna revive su hazaña del Siglo de Oro / Rafa Sánchez

Lejos de las novedades, la fuerza de Fuenteovejuna se mantiene intacta por los fuertes anclajes que se mantienen vigentes a lo largo de los siglos. Anclajes que se envuelven en la sublevación del pueblo ante los abusos de poder -la escena de la agresión a las mujeres sigue sobrecogiendo y llevando la representación a uno de sus puntos más álgidos- y la respuesta colectiva ante las injusticias. Ahí es donde Fuenteovejuna se hace grande y José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis vuelven a mantener un espíritu que plantea al espectador esa disyuntiva siglos después ante un comportamiento, el de hoy en día, más tendente al individualismo. Entre tanto, la música añade potencia a muchos de los elementos narrativos que se van sucediendo.

Todos esos elementos permiten que el espectador no pierda detalle de una obra que se extiende más allá de las dos horas «viajando» a un siglo donde el teatro se disfrutaba en aquellos corrales de comedia que marcaron una época y que ahora renacen en Fuente Obejuna, donde el teatro habla del propio teatro de la mano del ilustre Lope de Vega y donde el pueblo habla del propio pueblo con la participación de centenares de vecinos, que se unen para que Fuenteovejuna siga siendo una apuesta cultural de altura.

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La primera de las representaciones ha registrado un lleno, algo que se espera repetir hasta el sábado por el ritmo de venta de entradas. Al igual que en el día del estreno, antes de disfrutar de la representación, el espectador puede empezar a vivir la época y ambientarse a través del mercado dispuesto en el camino donde se aguarda para acceder a la zona de representación. La oferta se completa porque Fuente Obejuna se convierte durante estos días en epicentro de la cultura a través del teatro popular.