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Estados Unidos

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

El hallazgo se ha producido cuando el propietario del inmueble, Tim Dertz, descubrió la pieza tras un desahucio

Colección de arte.

Colección de arte. / Europa Press

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EP

MADRID

Un grabado firmado por el pintor Pablo Picasso, sustraído en 2018 de la galería DeLind Fine Art Appraisals en Milwaukee (Estados Unidos), ha sido localizado por un propietario inmobiliario mientras limpiaba un apartamento, según ha informado el propio galerista al diario británico The Guardian.

Así, 'Torero' es una de las 30 impresiones conocidas que cuentan con la firma del artista malagueño y está valorada en entre 35.000 y 50.000 euros.

El hallazgo se ha producido cuando el propietario del inmueble, Tim Dertz, descubrió la pieza tras un desahucio.

"Estaba en un lugar extraño, colgado en una pared. Parecía que llevaba allí mucho, mucho tiempo porque tenía muchísimo polvo acumulado en la parte superior", ha declarado Dertz a la cadena de televisión WISN-TV.

Después de encontrarlo, el propietario entregó el grabado a la policía de Milwaukee, que contactó con el galerista Bill DeLind. El comerciante de arte ha podido confirmar la autenticidad de la obra al comprobar que conserva la pegatina de su galería en el reverso del marco.

Por su parte, la Policía de Milwaukee ha señalado que el caso sigue bajo investigación, aunque el plazo de prescripción para los delitos de robo y propiedad suele ser de seis años en dicha jurisdicción.

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Por eso, la obra permanece temporalmente bajo custodia policial mientras se resuelven los trámites con las compañías aseguradoras.

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