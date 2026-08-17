Peñarroya-Pueblonuevo alza la voz por la libertad de Javier Marañón y David Rodríguez con un concierto solidario

Peñarroya-Pueblonuevo acogerá este sábado 22 de agosto un concierto solidario en apoyo al vecino de la localidad Javier Marañón, y a David Rodríguez, quienes permanecen privados de libertad en Guinea Ecuatorial. La cita tendrá lugar a las 23.30 horas en la plaza Santa Bárbara, con entrada gratuita y aforo libre.

Este concierto está incluido en la campaña ciudadana Peñarroya-Pueblonuevo suena... por la libertad, y contará con la actuación de PUROINDIE, banda tributo al indie español que repasará algunos de los temas más reconocibles de las últimas dos décadas, con versiones de los grupos y artistas: Los Planetas, Carlos Ares, Los Piratas, Vetusta Morla, Izal, Lolaloveyou, Miss Cafeína, Love of Lesbian, Lori Meyers, Supersubmarina, Ultraligera, Siloé, Arde Bogotá, Viva Suecia y León Benavente.

Cartel del concierto solidario de PUROINDIE. / Córdoba

La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural y Patrimonial Desde la Cima, dentro de su proyecto PUROINDIE, con el respaldo del programa Somos Pueblo, Somos Cultura de la Diputación de Córdoba y la coorganización del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo. La entidad organizadora ha incorporado al evento su dimensión solidaria para visibilizar la situación de Marañón y Rodríguez y reclamar una resolución justa y pronta de su caso.

Durante la velada se leerá un manifiesto y se habilitará un espacio para colaborar con la asociación que defiende a ambos, mediante la adquisición de pulseras solidarias y otras aportaciones.

La organización alienta a la ciudadanía a acudir y convertir la plaza en una muestra de apoyo colectivo. No será necesaria inscripción previa. El recinto no dispondrá de barra, por lo que se invita a consumir en los establecimientos hosteleros de la zona y llevar la bebida al concierto en vaso de plástico.