Medina Azahara da un paso más para avanzar en la accesibilidad de la visita al museo del conjunto arqueológico

El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra ha sacado a concurso el contrato para incorporar un plano táctil accesible en el vestíbulo de su museo con el objetivo de mejorar la visita de personas con discapacidad visual, baja visión y otros usuarios con necesidades de accesibilidad. La memoria reconoce que actualmente la accesibilidad para las personas con discapacidad visual está «bastante limitada» en el conjunto arqueológico. La Junta ha sacado la actuación mediante un contrato menor con un presupuesto máximo de 10.000 euros, IVA incluido -8.264,46 euros más IVA-. El suministro y la instalación deberán estar terminados antes del 15 de septiembre de 2026.

El elemento se instalará en el vestíbulo del Museo, junto al límite sur del patio. Tendrá un tamaño de entre 80 y 100 centímetros y estará diseñado para permitir una lectura táctil clara. El plano tactil deberá contar con diferentes texturas y elementos en relieve, colores de alto contraste; leyendas y numeración en castellano, inglés y braille; una inclinación de entre 30 y 45 grados, altura y ergonomía adaptadas a criterios de accesibilidad universal, señalización podotáctil en el suelo para indicar dónde se encuentra, un soporte integrado con el mobiliario existente, previsiblemente de acero corten o acabado similar, una garantía mínima de tres años. Además, el diseño deberá quedar preparado para una posible incorporación futura de tecnología accesible.

Las empresas disponen de plazo hasta el 19 de agosto

Las empresas disponen hasta el próximo 19 de agosto para presentar sus propuestas a través de la plataforma electrónica SiREC. El único criterio para elegir adjudicatario será el precio. La oferta económica más baja recibirá los 100 puntos previstos en el procedimiento. El pago se realizará de una sola vez cuando hayan finalizado los trabajos.