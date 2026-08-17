Cuenta atrás para la gran noche: Fuente Obejuna recibirá al público de 'Fuenteovejuna' con visitas guiadas, mercado medieval y ludoteca

La localidad cordobesa de Fuente Obejuna se prepara para una de las semanas más esperadas, aquella en la que el pueblo se convierte en el escenario que acoge la representación de la lucha colectiva de Fuenteovejuna, la célebre obra teatral de uno de los grandes nombres de la literatura española, Lope de Vega. La primera función de este año se celebrará en la plaza Lope de Vega este martes 18 de agosto a las 22.00 horas.

Mientras todos los participantes ultiman los detalles para la puesta de largo, la localidad del Guadiato se prepara para recibir cada día a centenares de personas interesadas en asistir a la representación y a las actividades previas organizadas por el Ayuntamiento, encargado de toda la logística necesaria para que el municipio mantenga su ritmo de actividad.

El escenario, dado a conocer hace tan solo unos días, combina estructuras modulares a distintas alturas con la arquitectura histórica del municipio del Guadiato, en un planteamiento técnico con el que se busca maximizar la visibilidad desde el patio de butacas y envolver a la audiencia en el desarrollo de la obra.

Actividades complementarias

De forma paralela, las actividades complementarias comenzarán con las visitas guiadas por el patrimonio de la localidad, que tendrán dos salidas diarias durante los días de representación: a las 11.00 y a las 19.30 horas. La salida se realizará desde el Palacete Modernista y la actividad tiene un precio de 5 euros.

Imagen de archivo de la última representación de 'Fuenteovejuna'. / AJ González

Del mismo modo, quienes acudan a la representación podrán disfrutar del mercado medieval, que estará amenizado con espectáculos desde las 19.30 horas. La programación paralela se cerrará el viernes 21 de agosto con un avistamiento de astros desde el Palacete Modernista a cargo de la Asociación Astronómica de Piconcillo.

El Palacete Modernista abrirá todos los días como ludoteca para que los menores de entre 3 y 12 años puedan disfrutar de actividades adaptadas a su edad. La ludoteca permanecerá abierta desde las 20.00 hasta las 00.00 horas. Esta medida permitirá a las familias conciliar la asistencia a la obra de teatro, que comenzará cada noche a las 22.00 horas, aunque el acceso a la zona de representación se abrirá una hora antes para evitar una concentración excesiva de personas y garantizar la puntualidad en el inicio de cada función.

Cortes de tráfico y acceso

En lo que respecta a las restricciones al tráfico rodado, se han anunciado los cortes de tráfico y las limitaciones de acceso que se llevarán a cabo desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto. Estos afectarán a un tramo de la calle Corredera y a la calle Doctor Miras Navarro, mientras que el acceso de residentes se permitirá únicamente por las calles Córdoba y Maestra.

Además, el Ayuntamiento ha precisado que, en caso de urgencia y necesidad de acudir al centro de salud, el acceso se realizará por la calle Córdoba. Por otro lado, en la calle Maestra se habilitarán plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Algunas de estas restricciones se han aplicado también, lógicamente, durante el montaje del imponente escenario que permite al espectador trasladarse varios siglos atrás y asistir a una representación que cada año mejora y que convierte a Fuente Obejuna en el centro del teatro en la provincia.

Entretanto, Marina Carracedo, Antonio Cabezas, Blanca Mellado, Enrique Torres y Mercedes Mellado, que encarnan este año a algunos de los protagonistas de la obra sobre el escenario (Pascuala, Mengo, Laurencia, Frondoso y Jacinta), apuran las horas antes de la gran puesta en escena.