La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de la 25ª Muestra de Teatro de Castro del Río, que se celebrará del 24 al 28 de agosto. Esta edición, que cuenta con el "firme compromiso" de la institución provincial, "consolida a este festival como una cita indispensable en las noches estivales de la comarca del Guadajoz", explica la Diputación en una nota de prensa. La Muestra de Teatro de Castro se inserta dentro de los Programas Singulares de esta institución

Un orgullo "para Castro del Río y para la provincia"

En este sentido, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha puesto en valor que se haya llegado a la 25ª edición, lo que consolida el evento: "No es solo un orgullo para Castro del Río, sino un ejemplo de dinamismo cultural en nuestra provincia, ha asegurado. Duque ha explicado que la Diputación apuesta "por iniciativas que acercan la cultura a los pueblos" y que, como esta Muestra de Teatro de Castro, actúan como "dinamizador del turismo y de la economía local durante el verano".

La 25ª Muestra de Teatro de Castro del Río se consolida como referente cultural estival de la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

Una actividad "accesible y participativa"

Por su parte, la diputada provincial y concejala de Cultura de Castro del Río, Ana Rosa Ruz, ha mostrado su "orgullo" por el crecimiento de la muestra. "El objetivo del Ayuntamiento es convertir el teatro en una actividad accesible y participativa con iniciativas como esta, que atrae cada año a más visitantes al municipio", ha explicado.

El certamen, que conjuga propuestas de compañías locales y de teatro aficionado con compañías profesionales, exhibe una programación "cuidadosamente diseñada". Para ofrecer "una propuesta variada", dan espacio tanto al tejido asociativo del municipio como a empresas teatrales "de amplia trayectoria", ha asegurado la concejala.

Una programación para todos los públicos

El cartel de esta vigesimoquinta edición arrancará con acento local. El lunes 24 de agosto, la Asociación de Mujeres Alameda del Guadajoz, bajo la dirección de María García, pondrá en escena la obra El retorno de la Cantamora. Al día siguiente, el martes 25 de agosto, será el turno de la cantera local con la Escuela Municipal de Teatro, dirigida por J.L. Márquez, que interpretará La niña de Castro.

El ecuador de la muestra, el miércoles 26 de agosto, llegará de la mano de la compañía Pata Teatro y su adaptación del clásico Cyrano de Bergerac. El jueves 27 de agosto, la compañía 'A la sombrita...' ofrecerá un espectáculo visual y poético con su Cuento de pocas luces. Finalmente, el certamen clausurará su 25º aniversario el viernes 28 de agosto con la representación de La secta del Quijote, a cargo de la compañía Antonio Campos.

A las 21.30 horas y con precios populares

Todas las funciones de la muestra tendrán lugar a las 21.30 horas en un marco patrimonial inigualable, el Patio de Armas del Castillo del municipio. Las entradas para las funciones de la 25ª Muestra de Teatro de Castro del Río tienen un precio muy asequible, de 3 euros para adultos y 1 euro para niños.