Tablaos flamencos, refugio vivo del arte jondo en Córdoba

Puede que algunos levanten las cejas al leer que los inicios del cordobés Rafa del Calli, quien acaba de hacer historia convirtiéndose en el primer cantaor en ganar el Nacional y la Lámpara Minera, cogieron impulso en un pequeño tablao familiar y no en engalanados escenarios o platós de televisión. Y no es algo excepcional, nada más lejos de la realidad. De este modo –desde el respeto, lo cercano, lo nuestro, lo improvisado, lo genuino– se han construido prolíficas trayectorias que han llevado a unos y otras a despuntar sobre las tablas de estos templos del cante jondo.

Miriam Montes es una de estas artistas que despegaron aquí con apenas 18 años. Su historia comienza cantando en los tablados de Córdoba, concretamente en el Patio de la Judería, para más tarde pasar por los tablaos El Cardenal o Arte y Sabores, que hoy es La Maestría, donde sigue trabajando actualmente. "Para mí, el tablao ha sido la formación más importante que he recibido en mi vida. Te obliga a aprender, a resolver situaciones inesperadas y a desarrollar la espontaneidad, porque normalmente no es un espectáculo cerrado", explica la cordobesa. "Tienes que tener recursos y saber reaccionar en cada momento", cuenta.

Un escenario único

Lo que uno puede encontrarse en este tipo de espacios puede llegar a desbancar a cualquier otro lugar. Sobre esto, Montes confiesa que, muchas veces, "ni siquiera conoces a los artistas con los que vas a trabajar y, gracias a los códigos del flamenco, tienes que ser capaz de sacar el espectáculo adelante". Este alumbramiento tiene mucho de magia y de intimidad. Elementos algo más complicados de adquirir en otro tipo de espectáculo.

Espectáculo flamenco de baile y canto en el tablao El Pañuelo. / MANU BLANCO

Podríamos decir que el tablao flamenco es cuna del arte y de emociones que pocas veces se repiten. Alrededor de esta idea, el guitarrista flamenco Ángel Dobao alimenta el discurso de la cantaora, sosteniendo que "el tablao reúne muchísimo arte en un espacio muy pequeño y eso hace que la experiencia sea mucho más directa". Y, asimismo, "facilita que surja ese `duende´". "No es lo mismo ver a un gran artista en un teatro que tenerlo a pocos metros, en una sala de 80 personas".

Esencia cordobesa

El Pañuelo, ubicado en pleno centro de la ciudad, acoge en su interior toda esa narrativa que envuelve al concepto de tablao flamenco como un lugar de creación, transformación y, al mismo tiempo, pureza. "La forma de disfrutar de los tablaos ha evolucionado porque también ha cambiado la manera en que buscamos vivir la cultura. Esa capacidad de transformarse manteniendo la autenticidad es lo que explica que sigan siendo espacios tan relevantes para la ciudad", señala por su parte la bailaora Ana Latorre, cofundadora de este tablao junto a Rafa del Calli y Estrella Manzano.

Adaptarse a los tiempos es lo que ha logrado hacer, precisamente, otro tablao cordobés: La Maestría. Este proyecto, que se remonta al año 2019, no ha visto la luz hasta hace apenas cinco meses. En marzo de 2026 emergía de los históricos Baños Árabes de Santa María un espacio de ilusión, sueños y asentamiento en casa. Pero no fue una tarea nada sencilla.

Tablao flamenco en La Maestría de Córdoba. / CÓRDOBA

"Un tablao por dentro es mucho más difícil de lo que nosotros mismos imaginábamos: gestión de ventas, reservas, horarios, inventario, artistas, resellers, OTAs, marketplaces, hoteles, guías… No es solo un elenco de artistas haciendo un espectáculo", admite su gerente y bailaor flamenco Ángel Reyes. "Hasta llegar al cliente hay detrás un sinfín de pasos que hay que seguir de manera muy meticulosa para que nada falle".

Sin duda, se trata de una parte fundamental del ADN de Córdoba. Sin estos lugares de encuentro, de creación y de cultura, "perderíamos una parte de nuestra identidad, porque no se puede entender Andalucía sin el flamenco", asume Dobao. En palabras de Ángel Reyes, "nos define en cualquier parte del mundo". Es lo que tiene este arte, que "es capaz de elevarte al séptimo cielo en cuestión de minutos".