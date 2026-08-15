El Festival de Cante Grande de Puente Genil rinde homenaje a Fosforito en una noche histórica de flamenco

Puente Genil convirtió su gran noche del flamenco en un emotivo homenaje a uno de sus hijos más universales, Antonio Fernández Díaz Fosforito, Llave de Oro del Cante y una de las grandes referencias del flamenco contemporáneo, fallecido el pasado mes de noviembre a los 93 años de edad. Su recuerdo sobrevoló una velada en la que el cante, el baile y la guitarra fueron dando forma a un reconocimiento construido desde el escenario y compartido por quienes acudieron a una de las citas más significativas del calendario flamenco local.

Esta 60ª edición Festival de Cante Grande Fosforito llegaba marcada de antemano por la memoria, pero también por la voluntad de mantener vivo, a través del flamenco, el vínculo entre el festival y el artista que le da nombre. De esta forma, sobre el escenario de la Caseta Municipal de Puente Genil se dieron cita algunas de las voces más destacadas del género ante un público que llenó el recinto para homenajear a una de las figuras fundamentales de la historia del cante.

Inmaculada Carmona abre una noche marcada por la emoción

El espectáculo comenzó con el baile de Inmaculada Carmona y su cuadro flamenco, encargado de abrir una edición especialmente señalada en la trayectoria del Festival de Cante Grande.

Carmona ofreció una puesta en escena marcada por la fuerza, la elegancia y la expresividad, con una propuesta asentada en el respeto por la tradición flamenca. Su actuación logró conectar desde los primeros minutos con el público de la Caseta Municipal, preparando el escenario para una sucesión de voces representativas de distintas generaciones y maneras de entender el cante.

El baile sirvió así como primer latido de una noche concebida desde la emoción. Cuando llegó el turno del cante, David Pino aportó la hondura y el rigor que caracterizan su trayectoria, mientras que Mayte Martín mostró su particular sensibilidad y cuidado por los matices.

El Pele, una de las voces imprescindibles del flamenco cordobés, volvió a exhibir su personalidad artística y su estilo inconfundible. Por su parte, María Terremoto puso sobre el escenario la fuerza de una nueva generación de artistas, mientras que Julián Estrada aportó el sello de Puente Genil a una cita íntimamente ligada a la historia flamenca del municipio.

El desarrollo de la velada fue dejando así distintas formas de acercarse al flamenco. Voces distintas, con personalidades propias, reunidas bajo un mismo nombre y en un mismo escenario para dar continuidad a una historia que el festival ha ido escribiendo edición tras edición. En esa sucesión de registros estuvo también buena parte del carácter de la noche.

Los artistas estuvieron acompañados por las guitarras de Manuel Silveria, Jesús Zarrias, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero, que contribuyeron a completar una velada concebida como reconocimiento al legado artístico de Fosforito y a la propia historia del festival.

Puente Genil reivindica el legado de Fosforito

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco; el diputado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque; la concejala delegada de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, así como familiares de Fosforito y otras autoridades.

La celebración de la 60ª edición del Festival de Cante Grande consolida una trayectoria que ha convertido esta cita en una de las grandes referencias del calendario flamenco de la provincia de Córdoba. El homenaje a Fosforito reforzó además el vínculo entre el festival y la figura del cantaor pontanés, cuyo legado permanece estrechamente unido a la identidad cultural de Puente Genil. Con seis décadas de historia a sus espaldas, la localidad volvió a reivindicar así su papel como uno de los grandes escenarios del flamenco y como punto de encuentro entre la tradición, las figuras consagradas y las nuevas generaciones del cante.

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En una edición inevitablemente marcada por la ausencia, el flamenco fue también la forma de hacer presente la memoria. El Festival de Cante Grande Fosforito alcanzó sus sesenta ediciones mirando a su propia historia y recordando a quien permanece ligado para siempre al nombre de una cita que, una vez más, hizo de Puente Genil lugar de encuentro para el cante, el baile y la guitarra.