La cantaora de Linares Alba Martos lleva su arte a la Posada del Potro este sábado con entrada libre

La cantaora Alba Martos, acompañada a la guitarra por Antonio Contíñez, actuará este sábado 15 de agosto, a las 22.00 horas, en la Posada del Potro, dentro del ciclo Al calor del flamenco.

La actuación forma parte de la programación organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración de la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba.

La entrada será libre hasta completar el aforo y el acceso al recinto estará disponible desde 90 minutos antes del comienzo del espectáculo, por lo que quienes quieran asistir podrán hacerlo desde las 20.30 horas.

Alba Martos, una cantaora vinculada a Córdoba

Alba Martos Garrido es una cantaora natural de Linares (Jaén) que mantiene una estrecha vinculación artística con Córdoba. Actualmente estudia cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, donde continúa desarrollando su formación.

Sobre el escenario de la Posada del Potro, Martos contará con el acompañamiento a la guitarra de Antonio Contíñez, en una nueva cita de un ciclo que acerca el flamenco al público durante las noches de verano.