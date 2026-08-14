Flamenco
La cantaora de Linares Alba Martos lleva su arte a la Posada del Potro este sábado con entrada libre
La entrada será libre hasta completar aforo en la Posada del Potro, permitiendo el acceso al recinto desde 90 minutos antes del inicio
La cantaora Alba Martos, acompañada a la guitarra por Antonio Contíñez, actuará este sábado 15 de agosto, a las 22.00 horas, en la Posada del Potro, dentro del ciclo Al calor del flamenco.
La actuación forma parte de la programación organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración de la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba.
La entrada será libre hasta completar el aforo y el acceso al recinto estará disponible desde 90 minutos antes del comienzo del espectáculo, por lo que quienes quieran asistir podrán hacerlo desde las 20.30 horas.
Alba Martos, una cantaora vinculada a Córdoba
Alba Martos Garrido es una cantaora natural de Linares (Jaén) que mantiene una estrecha vinculación artística con Córdoba. Actualmente estudia cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, donde continúa desarrollando su formación.
Sobre el escenario de la Posada del Potro, Martos contará con el acompañamiento a la guitarra de Antonio Contíñez, en una nueva cita de un ciclo que acerca el flamenco al público durante las noches de verano.
- Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
- Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: 'Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
- De El Brillante a Villarrubia: el Ayuntamiento actuará en seis nuevas calles de Córdoba antes de que acabe agosto
- Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: 'El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo
- El Córdoba CF es uno de los seis clubes con más socios en la Liga Hypermotion
- La Sierra estrena gimnasio gigante en Córdoba: abre Fitness Park con más de 1.300 metros cuadrados y horario hasta la madrugada
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases