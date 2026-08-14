El bailaor flamenco Ángel Reyes lleva su espectáculo ‘Juntura’ a la Puerta del Puente de Córdoba este sábado

El flamenco vuelve a tomar uno de los escenarios más emblemáticos del verano en Córdoba este sábado con una propuesta que busca convertir baile, cante y guitarra en una experiencia compartida con el público. El bailaor cordobés Ángel Reyes presentará este sábado, a las 21.30 horas, su espectáculo Juntura en la Puerta del Puente, dentro del ciclo veraniego Noches de música en la Puerta.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba, la actuación forma parte de la programación organizada por la Delegación de Centro Histórico y plantea un encuentro entre la raíz y la evolución del flamenco a través de un lenguaje escénico propio y de marcado carácter emocional.

Juntura nace de la idea de compartir el flamenco y reúne sobre un mismo escenario cante, guitarra, baile y compás. La propuesta busca construir una experiencia íntima y viva en la que las distintas disciplinas dialoguen entre sí y mantengan una relación directa con los espectadores.

Artistas invitados en ‘Juntura’

El espectáculo contará además con la participación como invitados de Alberto Parraguilla, Águeda Saavedra, Miriam Montes y Mara Rey, que se sumarán a Ángel Reyes durante la actuación en la Puerta del Puente de Córdoba.

Cada uno de los artistas aportará su propia manera de entender y sentir el flamenco, mientras el baile actuará como punto de unión de esas distintas expresiones, transformándolas en ritmo, presencia y emoción.

La propuesta se plantea así como una comunión entre artistas y público, alejada de una sucesión cerrada de números y concebida como un encuentro en el que las distintas voces y disciplinas se alimentan unas de otras.

Ángel Reyes, una de las figuras del baile flamenco cordobés

Nacido en Córdoba en 1993, Ángel Reyes es uno de los bailaores flamencos cordobeses con mayor proyección de su generación. Con Juntura, el artista regresa ante el público de su ciudad con un espectáculo en el que tradición y evolución conviven sobre el escenario.