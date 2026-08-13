Programación estival
Las Veladas con Julio regresan este viernes al Museo Julio Romero de Torres con entrada gratuita
La visita temática para adultos comenzará a las 22.00 horas y permitirá recorrer algunas de las obras más emblemáticas del pintor cordobés; el aforo está limitado a 15 personas
Una oportunidad para descubrir a Julio Romero de Torres de una forma diferente y en pleno corazón de las noches de verano de Córdoba. El Museo Julio Romero de Torres acogerá este viernes, 14 de agosto, a las 22.00 horas, una nueva sesión de las Veladas con Julio, una visita tematizada dirigida al público adulto que propone un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del artista cordobés.
Según la información difundida dentro del programa municipal Noches de verano en los Museos Municipales, la actividad será de entrada gratuita hasta completar aforo, fijado en un máximo de 15 personas. Aunque no es obligatoria, la organización recomienda realizar reserva previa para garantizar la asistencia.
Museos de Córdoba abiertos hasta medianoche
La actividad forma parte de la programación especial que mantiene abiertos varios espacios culturales municipales durante las noches estivales. Hasta el 29 de agosto, todos los jueves, viernes y sábados, el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito, el Museo Taurino y los Baños del Alcázar Califal abren sus puertas de 21.00 a 00.00 horas.
El acceso a estos espacios es gratuito para todos los visitantes, dentro de una iniciativa que busca acercar el patrimonio histórico y cultural de Córdoba tanto a vecinos como a quienes visitan la ciudad durante el verano.
Además, estos enclaves, junto al Templo Romano de Córdoba, acogen distintas actividades culturales gratuitas, igualmente con entrada libre hasta completar los respectivos aforos.
Talleres y visitas dentro de ‘Noches de verano’
Entre las propuestas incluidas en la programación se encuentran talleres y visitas temáticas. El taller Perfumes de Al-Ándalus, celebrado en los Baños del Alcázar Califal, requería inscripción previa obligatoria, aunque sus plazas ya se encuentran agotadas.
Por su parte, para el taller Mantones y sombras y la visita Veladas con Julio, ambos en el Museo Julio Romero de Torres, la inscripción previa es únicamente recomendada.
La programación de Noches de verano en los Museos Municipales de Córdoba ofrece así una alternativa cultural para disfrutar de las noches estivales y conocer algunos de los principales espacios patrimoniales de la ciudad en un horario diferente al habitual.
Los interesados en las Veladas con Julio pueden consultar los detalles y la información sobre reservas en la web oficial del programa: https://cordobaesmasnochesdeverano.es/museos-exposiciones/veladas-julio-4
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