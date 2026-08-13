El organista egabrense Manuel Calahorro triunfa en el 7º Ciclo de Conciertos de Órgano Provincia de Ávila

El organista egabrense Manuel Calahorro Guijarro, actualmente vinculado a la Catedral de Córdoba, cosechó un destacado éxito con su participación en el 7º Ciclo de Conciertos de Órgano Provincia de Ávila, una cita que reúne durante los meses de julio, agosto y septiembre a intérpretes y especialistas en torno al patrimonio organístico y la música para órgano. Calahorro protagonizó el concierto celebrado en la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de El Barco de Ávila, dentro de una programación que combina actuaciones musicales y actividades de carácter didáctico.

La presencia del organista egabrense supone, además, una nueva proyección fuera de Andalucía de una trayectoria estrechamente vinculada a la interpretación y divulgación del patrimonio organístico.

Calahorro Guijarro desarrolla buena parte de su actividad musical en Córdoba y Cabra, donde también promueve iniciativas relacionadas con la recuperación y difusión de los órganos históricos estando al frente como promotor y coordinador del Ciclo de Órgano de Cabra.

Un recorrido por diferentes épocas, estilos y tradiciones

El concierto de El Barco de Ávila presentó un recorrido por diferentes épocas, estilos y tradiciones europeas, con especial protagonismo de la música ibérica para tecla desde el Renacimiento hasta el siglo XIX con piezas de Giovanni Maria Trabaci, de Susanne van Soldt, de Francisco Correa de Arauxo, de Girolamo Frescobaldi, de Louis Nicolas Clérambault, de Félix Máximo López, de Domingo Arquimbau y de Antonio de Cabezón.

El repertorio elegido puso de manifiesto la versatilidad del órgano como instrumento capaz de reunir en un mismo espacio diferentes lenguajes musicales y tradiciones nacionales. La selección transitó así desde la polifonía y las formas instrumentales del Renacimiento hasta las aportaciones del Barroco y la música española de los siglos XVIII y XIX, con especial atención a las posibilidades tímbricas y expresivas del instrumento histórico.

Intervención de Manuel Calahorro en el 7º Ciclo de Conciertos de Órgano ‘Provincia de Ávila’. / CÓRDOBA

La actuación de Manuel Calahorro se inscribe en una edición especialmente amplia del ciclo abulense, que contempla conciertos en distintas localidades de la provincia hasta finales de septiembre. El programa incluye, entre otros escenarios, Fontiveros, Piedrahíta, Arenas de San Pedro, Orbita, Arévalo, Madrigal de las Altas Torres y el propio El Barco de Ávila.

Para Córdoba, y particularmente para Cabra, la actuación representa asimismo un motivo de satisfacción por la proyección alcanzada por uno de sus músicos en un ciclo dedicado específicamente a la conservación, interpretación y difusión del patrimonio organístico.

Trayectoria ligada a Córdoba

La trayectoria de Calahorro ha estado ligada durante años a la actividad musical egabrense y a la Catedral de Córdoba, donde ejerce como organista.

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Con su participación en el ciclo de Ávila, el organista egabrense, que trabaja ya en la confección del programa del que será la próxima edición del Ciclo de Órgano de Cabra como ha señalado a este periódico, vuelve a situar el nombre de Córdoba y de Cabra en el circuito nacional de la música antigua y de órgano, al tiempo que reivindica, desde la interpretación, la vigencia de un repertorio que continúa encontrando en los instrumentos históricos y en sus espacios naturales un marco privilegiado para su escucha.