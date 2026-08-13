De fiestas, verbenas y flamenco: así se presenta el ocio en Córdoba el fin de semana del 15 de agosto, el festivo más festivo del verano

El final de la canícula y el festivo por excelencia del verano, con la celebración de La Asunción el 15 de agosto, inunda este fin de semana la agenda de ocio y cultura de Córdoba de ferias y verbenas en la mayoría de los pueblos de la provincia, con hasta 15 citas en el calendario de fiestas del mes de agosto.

Más allá de la verbena, entre las citas culturales de este fin de semana destaca la celebración del 60º Festival de Cante Grande Fosforito en Puente Genil, una cita que este año adquiere un carácter especial tras el fallecimiento del ilustre cantaor el pasado mes de noviembre a los 93 años.

Y más flamenco en la capital, donde habrá cante y baile, y la Federación de Peñas pone el cierre a su verbena de agosto.

Ambiente nocturno en el recinto ferial de Puente Genil. / V. REQUENA

Fiestas, ferias y verbenas

El verano en Córdoba (y en el resto de España) no se entiende sin esas fiestas, ferias y verbenas que convierten las noches de agosto en una celebración al aire libre. Música, baile, conciertos, barras, ambiente familiar, encuentros entre vecinos y una gastronomía sencilla, pero imprescindible marcan el calendario festivo de muchos pueblos y barriadas de Córdoba.

Este fin de semana concentra el grueso de las celebraciones programadas para este mes, con un total de 15 eventos. Las citas son en:

Fernán Núñez: del 12 al 16 de agosto.

Zuheros: del 12 al 16 de agosto.

Trasierra: del 12 al 16 de agosto.

Villaviciosa: del 13 al 16 de agosto.

Valenzuela: del 13 al 16 de agosto.

Pueblonuevo: del 13 al 17 de agosto.

Valsequillo: del 13 al 17 de agosto.

Guadalcázar: del 13 al 16 de agosto.

Dos Torres: del 13 al 18 de agosto.

Adamuz: del 14 al 16 de agosto.

Palenciana: del 14 al 17 de agosto.

Carcabuey: del 14 al 17 de agosto.

Villanueva del Duque: del 14 al 18 de agosto.

Belalcázar: del 15 al 20 de agosto.

Puente Genil: del 15 al 19 de agosto.

Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil

Puente Genil volverá a tener una cita con el flamenco el próximo 14 de agosto, y además, de una manera especial, ya que se celebrará el 60º Festival de Cante Grande Fosforito, una cita que el Ayuntamiento dedicará al ilustre cantaor fallecido el pasado mes de noviembre a los 93 años. A las tablas del escenario de la Caseta Municipal se subirán nombres consagrados como los de Mayte Martín, El Pele y María Terremoto, a los que se les unirán los dos cantaores locales de referencia: Julián Estrada y David Pino. El baile también tendrá el toque pontanés de Inmaculada Carmona, acompañada por su cuadro flamenco, corriendo la presentación a cargo de Lourdes Gálvez del Postigo.

El Pele. / CÓRDOBA

Verbena de la Federación de Peñas Cordobesas

La Verbena de la Federación de Peñas de Córdoba celebra su 37ª edición del 8 al 15 de agosto en su emplazamiento habitual junto a la Puerta del Puente, bajo el Triunfo de San Rafael. Serán ocho noches de verano dedicadas al flamenco, la copla, el baile y la convivencia entre los cordobeses y quienes visitan la ciudad.

El escenario acogerá actuaciones de coros cordobeses, academias de baile, artistas locales de copla y formaciones históricas como Oro y Plata, que este año celebra cuatro décadas sobre los escenarios.

Los espectáculos comenzarán cada día a las 22.00 horas, salvo las jornadas de inauguración y clausura, los días 8 y 15 de agosto, que empezarán a las 22.30 horas.

Víctor Castro

Al calor del flamenco

La Posada del Potro celebra una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El programa ofrecerá un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22:00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

El 15 de agosto, la cantaora Alba Martos, que actuará acompañada por Antonio Contíñez a la guitarra.

Noches de música en la Puerta del Puente

Este sábado 15 de agosto continúa el ciclo Noches en la Puerta del Puente, que se prolongará durante todos los sábados del mes de agosto, con una programación de conciertos al aire libre en uno de los enclaves más emblemáticos de Córdoba, junto a la Ribera del Guadalquivir. El ciclo reúne a artistas de distintos estilos y trayectorias en una propuesta musical que apuesta por la diversidad, la cercanía y el disfrute de la música en directo en un entorno patrimonial único.

En esta ocasión se podrá disfrutar del espectáculo de baile ‘Juntura’, de Ángel Reyes, con Alberto Parraguilla y Agueda Saavedra (baile), Miriam Montes y Mara Rey (cante) y Marcos de Silvia (guitarra) como artistas invitados. A las 21.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Noches de verano en los museos de Córdoba

Del 25 de junio al 29 de agosto de 2026, todos los jueves, viernes y sábados permanecerán abiertos, de 21:00 a 0:00 horas., los museos municipales de Julio Romero de Torres, Posada del Potro – Centro Flamenco Fosforito, Museo Taurino y Baños del Alcázar Califal.

Estos espacios contarán con una programación especial para amenizar las noches del verano cordobés. El viernes 14 de agosto, visita tematizada al Museo Julio Romero de Torres.