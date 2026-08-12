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Fuenteovejuna 2026: fechas, horarios y novedades de la cita bianual con el clásico de Lope de Vega

El municipio cordobés de Fuente Obejuna acoge una nueva edición de la representación de la obra teatral en la que participan los habitantes del municipio

La representación de Fuenteovejuna, en una imagen de archivo

La representación de Fuenteovejuna, en una imagen de archivo / A.J.González

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María Roso

Fuenteovejuna, ¡todos a una!'. Una de las frases más célebres del teatro español volverá a sonar con fuerza después de dos años en el municipio cordobés de Fuente Obejuna, que acude fuel a su cita con la representación del clásico de Lope de Vega en la que participan los habitantes del municipio.

En la obra, Fuenteovejuna se presenta con un protagonista colectivo (los mellarienses) que, tras las crueldades de Fernán Gómez, Comendador Mayor de la orden de Calatrava, deciden intervenir y ejecutarlo.

En esta ocasión, los responsables de la dirección de la obra son José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis, quienes vuelven cuatro años después de dirigirla por primera vez, "con una propuesta muy novedosa".

Representación de ‘Fuenteovejuna’, de Lope de Vega, que podrá verse del 21 al 24 de agosto. | CÓRDOBA

Representación de ‘Fuenteovejuna’, de Lope de Vega, que podrá verse del 18 al 22 de agosto. / CÓRDOBA

Fechas y horarios de Fuenteovejuna 2026

La obra se representa del 18 al 22 de agosto, en la plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna, en una única representación a las 22.00 horas, con apertura de puertas a las 21.00 horas. En total, se ofrecerán cinco representaciones entre el martes y el sábado.

Novedades de Fuenteovejuna 2026

José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis han destacado la ilusión que tienen después del éxito cosechado en el año 2022 y han asegurado que habrá sorpresas y que será continuista respecto a la primera versión.

"Recuperaremos personajes carismáticos" han indicado los directores que valoran también los vínculos con el pueblo y sus habitantes tras la experiencia vivida en el año 2022. La aparición de Lope de Vega en la representación fue una de las novedades más inesperadas en 2022, papel que encarnó José Carlos Cuevas.

La representación de Fuenteovejuna, en imágenes

200 vecinos de la localidad participan en la representación / A.J.González

Un elenco de 200 actores

Uno de los principales atractivos de la representación de Fuenteovejuna es la participación de todo un pueblo, que se une cada año para llevar a sus calles una de las obras de referencia del Siglo de Oro español. En total, 200  vecinos participan en la obra y durante los días de la representación los principales enclaves del municipio cordobés se transforman en un escenario vivo.

Noticias relacionadas y más

Entradas para ver Fuenteovejuna 2026

La representación cuenta con un aforo de 1.200 personas y Las entradas para ver el espectáculo están disponibles en la web del Ayuntamiento de Fuente Obejuna y a través de este enlace. El precio de la entrada es 19,50 euros.

El grito de Fuente Obejuna

Publicada en 1619, Fuenteovejuna es uno de los dramas más universales de la literatura española. Lope de Vega tomó como inspiración un acontecimiento histórico real: la rebelión de nuestra villa en la noche del 23 al 24 de abril de 1476.

Cansados de los continuos abusos, atropellos y violencia ejercida por el Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, los vecinos se levantaron en armas para reclamar su dignidad. El resultado fue una obra maestra que cristalizó para siempre en una respuesta inmortal ante los Reyes Católicos: «¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, Señor».

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