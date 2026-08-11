El Festival Iznajazz convierte Iznájar en escenario de excepción para el bailar música cubana.

La Diputación de Córdoba ha presentado el cartel del Festival Iznajazz en el Palacio de la Merced. Esta iniciativa, que tiene el apoyo de la delegación de Cultura, se celebrará los días 28, 29 y 30 de agosto en el municipio de Iznájar. El responsable del área, Gabriel Duque, ha explicado que "nos encontramos ante uno de los eventos más esperados de nuestro calendario estival. Este festival, que alcanza su sexta edición, permite al visitante disfrutar de la mejor música en directo”.

Según Duque, “Iznajazz contribuye, además, a dar a conocer espacios tan emblemáticos de este municipio como la calle Real, el Paseo de la Constitución o la playa de Valdearenas, todos ellos escenarios de excepción de esta actividad que invita a bailar al ritmo de la música cubana en sus múltiples vertientes”.

Puesta en valor de la gastronomía y la cultura de Iznájar

“La belleza y singularidad de Iznájar, así como la interacción con sus vecinos y vecinas convierten a este festival en algo único. Sin duda, toda una oportunidad para poner en valor también elementos como su gastronomía y su cultura local”, ha matizado Duque.

El delegado de Cultura de la Diputación ha hecho referencia a que “en esta edición se contemplan talleres de baile del son cubano, además de poder disfrutar de dos propuestas diferentes de jazz en español o con base latina, así como de la experiencia de una banda salsera con sección de vientos”.

En definitiva, ha concluido Duque, “una propuesta única que tendrá lugar en un marco incomparable y que permitirá a los amantes de la música disfrutar de grandes actuaciones”.

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