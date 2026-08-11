El cordobés Álvaro Vizcaíno salta de la copla y el flamenco a los ritmos latinos: "El éxito consiste en hacer lo que realmente te llena"

El cantante cordobés Álvaro Vizcaíno está en plena promoción de su nueva canción Tú pa mi, un tema con ritmo latino lleno de optimismo que habla sobre el amor a uno mismo, la positividad y la importancia de rodearse de cosas buenas. Este lanzamiento que supone la vuelta del artista a la música tras una larga temporada en la que asegura que ha estado "intentando encontrar musicalmente qué podía ofrecer de nuevo". Quería "dar un giro, hacer algo distinto, pero no sabía exactamente qué quería grabar, estaba bloqueado". Tras ese parón creativo, llega "un Álvaro nuevo con un estilo de música diferente que abre una nueva etapa con una imagen también distinta", señala convencido.

Conocido por su participación en el programa Se llama copla, su música había estado ligada hasta ahora al pop flamenco y ahora sorprende con un single que es "una rumba muy salsera con metales, y trompetas que se sale de todo lo que he compuesto y escrito hasta ahora". En su opinión, la renovación forma parte del proceso de crecimiento de un artista. "No puedes quedarte anclado en el mismo estilo, si tienes inquietudes, hay que intentar que la gente vea cosas nuevas de ti".

Nacido en Córdoba en una familia admiradora del cante

Vizcaíno es un artista polifacético que nació en Córdoba en una familia admiradora del cante y la saeta, algo con lo que ha crecido y que le llevó a componer siendo un niño la canción Domingo de septiembre, dedicada a la Virgen del Socorro, y que explica también su faceta como imaginero, que compagina con la música. Tras su paso por el programa de Canal Sur, firmó cuatro discos de estudio: Esa Parte de Mi, Un Nuevo Día, En un Lugar del Mundo y Coplas a la Navidad de 2024. Dos años después, se ha vuelto a subir a un escenario, el pasado 1 de agosto en la Puerta del Puente, para presentar en Córdoba su Tú pa mí y asegura que "la respuesta del público está siendo muy buena y la canción está teniendo muchas reproducciones en las plataformas".

Álvaro Vizcaíno regresa a la música con 'Tú pa mí'. / CÓRDOBA

De momento, no tiene intención de sacar un disco completo. "La música ha cambiado mucho, antes se lanzaban discos y la mitad de las canciones no se escuchaban, eran de relleno, ahora con las redes sociales se trata de crear canciones buenas para ir publicándolas poco a poco". Vuelve a los escenarios "con las pilas cargadas, con mucha fuerza y muchas ganas", explica, porque "con los años, haces todo de otra forma, ahora estoy disfrutando más con el público, sin la presión de una discográfica detrás, haciendo las cosas de una forma más artesanal".

Se siente profeta en su tierra

Dice convencido que se siente profeta en su tierra y recuerda como el momento más especial de su carrera lo vivió "la primera vez que canté en el Gran Teatro, en un lugar que para un cordobés es la catedral del arte, donde presenté mi disco, eso marcó un antes y un después".

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Hoy por hoy, el éxito tiene más que ver para el artista con "hacer lo que realmente te llena, lo que te hace sentir vivo, en mi caso, intentar que la gente escuche y valore mi música, eso es lo bonito, conseguir que lo que haces mueva por dentro al público". Una vez publicado el tema Tú pa mí, está pensando en grabar otra canción haciendo alguna colaboración con un artista siguiendo en la línea latina que ha iniciado y que asegura que sorprenderá. "Se vienen cosas nuevas. Ya no voy a parar, ese parón que he tenido ya se ha terminado y ahora voy a por todas".