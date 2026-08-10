Abierta la convocatoria de subvenciones para festivales o ferias culturales en Córdoba con aforo mínimo de 3.000 personas

El Instituto Municipal de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Córdoba ha abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones destinadas a ayudas a festivales y ferias culturales que cuenta con una dotación de 1,4 millones de euros (1,2 millones para empresas privadas y 200.000 euros para entidades sin ánimo de lucro). El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba ha publicado este lunes las bases reguladoras y la convocatoria de concesión de ayudas a la que podrán concurrir empresas privadas y entidades culturales sin ánimo de lucro organizadoras de festivales y/o ferias culturales en el término municipal de Córdoba que tengan lugar entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo de esta convocatoria, según detalla el BOP, es "la promoción de las artes audiovisuales, la música y las artes escénicas mediante el apoyo a empresas y entidades culturales que organizan festivales y ferias culturales en el término municipal de Córdoba".

Imagen de archivo de la presentación del Califas Fest. / Victor Castro

¿Qué características debe tener el festival o feria?

Según indican las bases, para entrar en la convocatoria, el evento debe cumplir los requisitos siguientes: Que se celebre en el término municipal de Córdoba, ser un acontecimiento público, estar dedicado a la exhibición de creación artística relacionada con música, artes escénicas o audiovisuales, tener una duración mínima de 10 días naturales, contar con al menos 10 espectáculos o funciones principales, desarrollarse en un periodo máximo de cinco meses y que el espacio o espacios propuestos tengan un aforo mínimo de 3.000 asistentes. Este último aspecto es especialmente relevante porque el aforo tiene un peso decisivo en la puntuación. Aunque la convocatoria sale ahora, se subvencionarán proyectos ejecutados en 2025 y en 2026. La justificación exige facturas y acreditación del pago, memoria de actuación, relación detallada de gastos, personal asignado, comparación entre el presupuesto inicialmente presentado y el realmente ejecutado y las restantes fuentes de financiación.

Estas subvenciones podrán cubrir un máximo del 80% del presupuesto total presentado, hasta un límite de 400.000 euros por proyecto y anualidad. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto 15 días hábiles a partir de este martes 11 de agosto. Cabe recordar que la junta de gobierno local aprobó el pasado mes de junio por urgencias una moción de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba para la autorización y compromiso de gasto a favor del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), destinado al incremento del importe de la convocatoria de subvenciones destinadas a sufragar citas como el Córdoba Live y el Califas Fest, una vez aprobada la modificación presupuestaria y el Plan Estratégico de Subvenciones del IMAE. Junto a los 600.000 euros para los festivales de 2025 y 2026, se creó una línea de 200.000 euros para entidades culturales sin ánimo de lucro.