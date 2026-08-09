Rafa del Calli: "Me hace ilusión ser el único cantaor con el Premio Nacional y la Lámpara Minera porque siempre se dice que en Córdoba no hay buen flamenco"

Rafa del Calli acaba de enmarcar su nombre en lo más alto del flamenco tras conquistar la Lámpara Minera, uno de los galardones más prestigiosos del género. El cantaor afronta este reconocimiento como un impulso a una carrera marcada por la raíz, la personalidad y el vínculo con Córdoba.

—¿Qué significa para un flamenco como usted el Festival del Cante de las Minas y la Lámpara Minera?

—Para todos los flamencos, este es uno de los festivales y uno de los galardones más importantes a los que podemos aspirar, la Champions League del flamenco.

Yo soy un poco friki del flamenco porque me gusta todo tipo de cante. No soy el típico cantaor que solo escucha a Camarón

—¿Qué fue lo primero que pensó cuando escuchó su nombre como ganador?

—Se me vino a la cabeza un cúmulo de cosas por todo el proceso de preparación tan grande para el concurso. Te acuerdas del camino que has hecho desde que empiezas a cantar de pequeño y luego, obviamente, me acordé de mi padre. Lo primero fue acordarme de mi padre, que en paz descanse.

—Usted es el primer cordobés que logra la Lámpara Minera. ¿Qué supone ganar este premio y llevar el nombre de Córdoba a las cotas más altas?

—Yo soy un enamorado de mi tierra y siempre la llevo por bandera allá donde voy. Además, ayer me enteré de algo que me hace aún más feliz y me pone muy ancho, como se dice en nuestra tierra. Por lo que me han dicho, soy el único cantaor que tiene los dos premios más importantes del flamenco: el Nacional de Córdoba, que recibí en 2022 por todos los palos, y ahora la Lámpara Minera. Cuando me lo dijeron me pareció muy fuerte, pero estuve indagando y, efectivamente, soy el único. Me hace especial ilusión porque siempre se dice que en Córdoba no hay buen cante o no hay buen flamenco. Yo rechazo todo eso. En Córdoba se canta y hay muy buen flamenco, aunque sea una ciudad un poquito dura en algunas ocasiones.

—¿A qué se refiere con que es un poquito dura?

—Yo creo que es mucho más fácil ser artista en Sevilla, en Cádiz o en Jerez. En Córdoba, ser profeta en tu tierra es complicado porque es una ciudad un poco más esaboría, por decirlo así. Aunque yo la amo con locura. He estado viviendo en Sevilla y en Madrid, pero estoy afincado en Córdoba y no me quiero mover de mi tierra. Yo siempre he dicho que tenía que ser profeta en mi tierra y eso es lo que quiero.

"En el flamenco es muy importante que cada uno aporte su personalidad, su manera de sentir y de hacer el cante. Tener tu sello propio es primordial en el arte"

—¿Qué ha sido lo más difícil de preparar para llegar a un concurso de este nivel?

—Estudiar estos cantes, que son muy peculiares, para hacerlos como quieren que se hagan en La Unión. Lo que sí es verdad es que yo los he llevado a mi terreno, porque creo que ese es mi punto fuerte. Respetando los cánones ortodoxos del cante, les doy mi toque. Pienso que en el flamenco es muy importante que cada uno aporte su personalidad, su manera de sentir y de hacer el cante, el baile o la guitarra. Tener tu sello propio es primordial en el arte.

—Usted ganó el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2022 y ahora la Lámpara Minera. ¿Cómo ha cambiado Rafa del Calli en estos cuatro años?

—Yo creo que cuando me llevé el Nacional estaba más inmaduro. Ahora tengo una trayectoria y, aunque soy muy joven, porque tengo 33 años, se nota que tengo una madurez artística más grande. En esto no se para de aprender, es una carrera de fondo y de todo se aprende, pero, si miro atrás, veo la evolución y me siento más asentado dentro del flamenco.

El cantaor flamenco de Córdoba, Rafael Plantón Heredia, 'Rafa del Calli', ganador de la Lámpara Minera de la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, posa con la Lámpara Minera en la madrugada del domingo en el Mercado Público de La Unión. / Marcial Guillen

—Además de la Lámpara Minera, se ha llevado varios premios por palos: las cantiñas, la malagueña y las mineras. ¿Con cuál se sintió especialmente satisfecho?

—Estuve muy a gusto con todos, aunque en La Unión siempre tienes más presión cuando cantas por mineras porque es el palo fuerte del concurso, quieres cantar bien y hacerlo como es. Me sentí más a gusto por cantiñas, porque creo que estuvieron muy bonitas y le encantaron a la gente. Además, hice una letra de Córdoba porque, como he dicho, llevo a mi tierra por bandera siempre, una letra de alegrías de mi padre y el público se puso en pie.

—¿Cree que la Lámpara Minera puede marcar un antes y un después en su carrera?

—Yo creo que sí porque es uno de los concursos más punteros. El Nacional de Córdoba me dio un empujón para empezar a cantar adelante y hacer mis recitales. La Unión tiene muchísima repercusión y creo que me va a venir muy bien en mi carrera.

Creo que eso es lo bueno para que un cantaor forje su personalidad que no escuche solo un estilo. Unos son más afines a ti y otros menos, pero hay que abrir el abanico y escuchar mucho repertorio

—Usted viene de una familia muy vinculada al flamenco. ¿Qué parte de su forma de cantar aprendió en casa y qué fue lo que buscó por su cuenta?

—Yo soy de una familia gitana de Córdoba en la que todos se dedican al flamenco, desde mi padre a mi hermano, mi tío el Güeñi, mi tío el Mori... Yo aprendí el flamenco en casa y he tenido la base en ellos, pero también me considero un poco friki del flamenco porque me gusta todo tipo de cante. No soy el típico cantaor que solo escucha a Camarón. A mí me gustan Marchena, Mairena o Fosforito. Creo que eso es lo bueno para que un cantaor forje su personalidad, que no escuche solo un estilo. Unos son más afines a ti y otros menos, pero hay que abrir el abanico y escuchar mucho repertorio.

—¿Hay alguien en particular en quien se reconozca?

—Me gusta acordarme mucho de mi padre, pero hay cantaores que me llenan mucho y son muy distintos. De los más actuales, me gustan Arcángel, José Valencia, Antonio Reyes... De los antiguos, Mairena, Caracol, Fosforito, que es uno de los maestros y ha sido muy querido en mi casa, Camarón... Pero no tengo un artista del que diga: "Con ese me muero". Todo el flamenco que sea bueno me gusta.

—¿Cómo ve el panorama flamenco actual?

—Yo veo que hay muchísima calidad y creo que toda innovación que venga de la raíz, bienvenida sea, porque los tiempos van cambiando. Avanza la tecnología, avanza la vida y, como dijo La Niña Pastori, el flamenco es una música de minorías, pero de categoría. Yo creo que es la música más expresiva y la música más bonita que tenemos. Creo que hay que innovar para llegar a más público, con respeto y conocimiento de la raíz, haciendo las cosas de verdad y con el corazón.

Mis objetivos a corto plazo son terminar mi disco, que está medio grabado, y mover dos espectáculos que tengo

—Ahora que tiene la Lámpara Minera, ¿cuáles son sus proyectos a corto plazo?

—Terminar mi disco, que está medio grabado aunque todavía no tiene nombre y lo voy a retomar para terminarlo, y mover dos espectáculos que tengo, uno un poquito más pequeño, algo más de flamenco puro, y otro un poquito más grande.

—En La Unión competía con Bernardo Miranda. ¿Hay buena sintonía entre los flamencos cordobeses?

—Por supuesto. Los compañeros en Córdoba nos llevamos muy bien. Los jóvenes con proyección y que estamos funcionando somos buenos compañeros y nos alegramos de las alegrías de los otros.