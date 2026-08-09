David Fernández Torrico, sobre 'El halcón y la columna': «Esta es una obra para que los belalcazareños estemos orgullosos»

En la sexta edición de ‘El halcón y la columna’ y el 20 aniversario desde que empezara a ponerse en escena, por primera vez es un belalcazareño el encargado de dirigir esta representación que realizan más de un centenar de vecinos de Belalcázar y que recrea la historia de su condado. Las representaciones, que comenzaron el miércoles, finalizan hoy domingo en el patio de la huerta del convento de Santa Clara de la Columna.

-¿Cómo surgió la oportunidad de dirigir esta edición de ‘El halcón y la columna’?

-Me dedico al ámbito audiovisual, con varios proyectos realizados ya y también como director del Festival de Cine que se celebra cada año en Belalcázar, también con cortometrajes, y me conocen bien por aquí. Entonces, recibí la propuesta del Ayuntamiento y no lo dudé. Fue una alegría, pero también una enorme responsabilidad al ser además la primera persona de Belalcázar que asumía la dirección.

-¿Cuándo recibió el encargo y cómo lo afrontó?

-Fue a finales del pasado año y una vez que dije vamos para adelante con este reto, lo primero que hice fue estudiar el texto que escribió el dramaturgo Francisco Benítez. Me propuse dar mayor sentido a la relación entre los personajes y reforzar esas conexiones que en algunos casos pasaban sutilmente con el objetivo de que fueran aún más entendidas por el público y, por supuesto, comenzar los castings.

Belalcázar se rinde a 'El halcón y la columna' en el vigésimo aniversario de su primera representación / A.J. GONZÁLEZ

-¿Qué destacaría de los participantes en la obra, que son los vecinos de Belalcázar?

-Mis paisanos son gente maravillosa, que apuesta por el teatro y por su pueblo, trabajando como actores y actrices, regidores, sastrería, escenógrafos, colaboradores y muchos más. Solo espero haber estado a la altura de lo que esperaban de mí. Destaco su voluntad, capacidad de trabajo y su amor por Belalcázar, dando vida a una obra para que todos los belalcazareños podamos sentirnos orgullosos y para que los espectadores puedan emocionarse con la historia de personajes locales.

-¿Qué supone para usted a nivel personal y profesional ponerse al frente de ‘El halcón y la columna’?

-Están siendo unas experiencias y unas vivencias emocionantes e inolvidables. Dirigir a más de cien actores es un reto que además implicaba mi primera incursión a gran nivel en el mundo del teatro. A eso le añadimos lo que hemos comentado de ser el primer director de aquí. Desde luego en mi currículum irá de la manera más destacada posible la dirección de una obra popular tan enraizada en la cultura de la comarca como esta y, por tanto, supone un avance a nivel profesional.

-¿Le ha servido para conocer aún más a los personajes históricos que protagonizan la obra?

-Al ser de Belalcázar son personajes históricos conocidos por lo que supusieron en nuestro pasado, pero sin duda dirigir El halcón y la columna ha servido para profundizar mucho más en Gutierre de Sotomayor, Leonor de Guzmán, Alfonso de Sotomayor, Elvira de Zúñiga, Fray Juan de la Puebla, etc. Y respecto a la obra, ponerme en su lugar sobre cómo lo dice, por qué lo dice, de dónde viene y cuál puede ser su pensamiento. Al final los sientes más cercanos y más en profundidad.

-¿Cómo fueron los castings?

-Hubo muchos vecinos que se presentaron a los castings y eso también es una alegría, porque la representación está muy viva y la sienten como muy suya porque se trata de su historia. Al ser de aquí ya conocía a mucha gente y los había visto en otras representaciones. Son muchas variables antes de asignar un papel, los que son con texto y sobre todo hablar con ellos para valorar dónde pueden encajar por su aspecto, voz o forma de moverse.

-¿Y cuándo les comunicabas que iban a tener tal o cual papel?

-Bueno, pues muy contentos todos, algunos sorprendidos porque quizás esperaban encarnar a otro personaje. Y además creo, con humildad, que la asignación de personajes ha sido muy acertada y no cambiaría ninguno visto el maravilloso resultado. Igualmente, muchos espectadores me están comentando el nivelazo de los actores y actrices, siendo amateur.

-¿Qué aportación como director ha querido realizar en este ‘El halcón y la columna’?

-He intentado, humildemente, clarificarla historia para que sea mejor entendida, utilizar narradores, crear nuevos personajes, modificar actitudes de otros ya creados o darle otra forma a las escenas, de manera que tanto los espectadores que conocen la obra como los que la ven por primera vez se emocionen con ella y la vean de manera nueva y distinta.

-¿Cómo es trabajar con animales?

-Pues tenemos un burro, caballos y luego en cetrería un águila, un cernícalo, un búho y el halcón. Esta edición he querido que el halcón saliera en escena hasta tres veces frente a otras ediciones en las que por ejemplo salía solo una, poniendo en valor el nombre de la obra. Tiene su dificultad, pero con los animales hemos tenido la suerte de trabajar con maravillosos profesionales como Paco Martos o Andrés o Paco Esquinas. Es un lujazo la seguridad que aportan.

-¿Y cómo ha sido trabajar en este espacio con tanto valor histórico?

-Los ensayos los empezamos en la sala de arriba de la biblioteca municipal y luego ya pasamos al patio de la huerta del convento allá por mayo, utilizando realmente el espacio escénico donde se representa la obra. Pues es otro lujo porque esos muros y arcos tienen mucho que ver con la historia que se representa, con nuestro pasado. Todo han sido facilidades y las clarisas que habitan el convento vinieron al ensayo general y les gustó mucho.

-Las luces, sonido, música, coros y coreografías también tienen una aportación destacada.

-Sin duda, se han creado espacios con el movimiento de las luces, cálidas o frías, dependiendo de las escenas. Ayudan a la dramatización de la obra. Ya al entrar el espectador tenía que cruzar la sala de las columnas iluminada y custodiada por los soldados y mancebas y eso ya les impresionaba y les transportaba casi al siglo XV. Igual con los bailes, coros y el sonido.

-Hoy domingo finalizan las representaciones por esta edición y supongo que ya los nervios del estreno del miércoles habrán pasado.

-Siempre hay nervios porque imagínate que te pongan un micrófono, te enfoque una luz y sepas que tienes delante a 800 personas. Impone pero, fíjate, hasta es bueno en parte que los haya porque te hace permanecer atento. Quizás el más tranquilo era yo porque son muchos meses de ensayos y tengo plena confianza en que lo van a hacer bien. Antes de salir, las últimas indicaciones y los ánimos a todos.