El artista cordobés Rafa del Calli se lleva la Lámpara Minera del Festival del cante de las Minas

El cantaor cordobés Rafael Plantón Heredia, Rafa del Calli, se ha alzado con la Lámpara Minera, máximo galardón del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas.

El artista, además de este premio dotado con 15.000 euros, se ha llevado otros trofeos especiales por su interpretación de cantiña (2.000 euros), malagueña (3.000 euros) y mineras (6.000 euros).

El cantaor flamenco de Córdoba, Rafael Plantón Heredia, durante su actuación en la final de la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. / Marcial Guillen / EFE

Otros galardones

En la categoría de baile, el trofeo Desplante, dotado con 6.000 euros, fue para la bailaora Lucía Fernández González Lucía La Bronce, de Sevilla, y el segundo puesto (3.000 euros) para Susana Sánchez Jiménez Susana Sánchez de Granada, ha informado el festival en un comunicado difundido la madrugada de este domingo.

En el apartado de toque, el premio Bordón minero, dotado con 6.000 euros, ha correspondido al músico de La Unión Pablo Barrionuevo Bernal Pablo Barrionuevo, seguido del madrileño Diego Antonio Fernández Montoya Pino Losada, quien recibe un premio económico de 2.000 euros.

Rafa del Calli (2i), posa con otros ganadores en el Mercado Público de La Unión. / Marcial Guillen / EFE

El premio Filón, destinado a instrumentistas y dotado con 6.000 euros, fue para el flautista Carlos Ferrer Peralta Karlos Nao, de Valencia, mientras que en segundo lugar quedó María Antonia Suárez Montaño Ostalinda Suárez, de Zafra (Badajoz), quien percibirá 2.000 euros.

El Premio Especial del Jurado, dotado con una cantidad de 1.000 euros al mejor artista de acompañamiento, ha sido para el cantaor Manu Soto por su labor a lo largo de todo el festival; el Mariano Conde, dotado con una guitarra flamenca, para el granadino Pablo Campos Trigueros Pablo Campos y el Especial Para Cantaores Jóvenes quedó desierto.

También se entregó un premio de 2.000 euros a Sebastián Cruz por su soleá y de 3.000 euros por su cartagenera; a Isabel Rico por su levantica (3.000 euros) y a Bernardo Javier Miranda Luna Bernardo Miranda por sus tarantas (3.000 euros). El nuevo Premio Festivales Región de Murcia, dotado con 1.000 euros, recayó también en el unionense Pablo Barrionuevo.