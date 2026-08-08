'La odisea'

Sin duda, Christopher Nolan (Londres, 1970) sabe cómo crear expectativas y apoderarse de la taquilla. Una producción que le ha costado 250 millones de dólares y ha recaudado ya más de 700 es, ante todo, rentable. No está mal que el éxito cinematográfico de este verano sea la adaptación de una obra literaria, porque si esto sirve para que muchos de los espectadores que hayan disfrutado de esta experiencia cinematográfica se acerquen al original de Homero, bienvenida sea.

El cine de este director se caracteriza por intentar compatibilizar proyectos de grandes presupuestos con la reflexión que conlleva el cine de autor. Y a veces le sale mejor que otras. Por ejemplo, son memorables títulos como Dunkerque (2017), Oppenheimer (2023), El caballero oscuro (2008), Interstellar (2014)… sin embargo, lo excesivo está muy presente en sus películas: las tres horas de duración de esta versión, o el volumen del sonido tan agresivo que impone en las proyecciones son solo detalles de lo que nos espera en esta su última propuesta; además, ese caprichoso formato elegido (Imax 70 mm.) que solo puede disfrutarse lejos, muy lejos de aquí. Pero también hay grandes atractivos como el reparto de lujo que ha compuesto, repleto de grandes estrellas, encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo -un personaje al que da el suficiente sentimiento de culpa y consternación en su viaje de vuelta a Ítaca después de un largo período de amnesia, aunque yo me quedaría con el Ulises de Ralph Fiennes que, junto a Juliette Binoche, encarnaba no hace tanto en El regreso de Ulises (Uberto Pasolini, 2024), una producción bastante más humilde y de notable resultado-, acompañado de icónicos intérpretes como Anne Hatthaway (que esta semana también hemos podido ver en Mother Mary), Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, John Leguizamo, Samantha Morton o Lupita Nyong´o, entre otros y otras.

Cine de aventuras, puro entretenimiento, que busca demostrar que se puede unir gran espectáculo y reflexión, lo comercial y la calidad, aunque la lectura del cineasta no tiene por qué coincidir con la del lector.