Cultura en Córdoba
Dos cordobeses competirán en la final del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas de Murcia
Los cantaores Bernardo Miranda y Rafa del Calli se disputarán la Lámpara Minera esta noche con la malagueña Isabel María, el onubense Sebastián Cruz e Isco Heredia de Linares
Europa Press
El 65 Festival Internacional del Cante de las Minas ha anunciado oficialmente a los finalistas de esta edición, talentos que se disputarán la Lámpara Minera, Desplante, Filón y Bordón Minero este sábado en el Antiguo Mercado Público. Eran pasadas las 2.30 de esta madrugada, mediante un cartel fijado en la puerta de la Catedral del Cante por parte de la organización, se dieron a conocer el nombre de quienes, este mismo sábado, tratarán de alzarse con los premios más relevantes y admirados del flamenco. Entre los finalistas, figuran dos cordobeses: el cantaor Bernardo Javier Miranda Luna Bernardo Miranda, que ya estuvo en las semifinales del año pasado, y Rafael Plantón Heredia Rafa del Calli.
En la categoría de cante, concursarán Bernardo Miranda (Córdoba) con taranta y guajira; Isabel María Rico Nieto Isabel María (Málaga) con levantica; Sebastián Cruz Márquez Sebastián Cruz (Huelva) con minera, cartagenera, malagueña y soleá; Francisco Javier Heredia Hernández Isco Heredia (Linares) con taranta; y Rafa del Calli (Córdoba) con minera, taranta, malagueña y cantiñas.
En la categoría de toque, el premio estará entre Pablo Campos Trigueros Pablo Campos (Granada); Diego Antonio Fernández Montoya Pino Losada (Madrid); y Pablo Barrionuevo Bernal Pablo Barrionuevo (La Unión). Respecto a la categoría de baile, Susana Sánchez Jiménez 'Susana Sánchez' (Granada); y Lucía Fernández González 'Lucía La Bronce' (Sevilla).
Por último, la categoría de instrumentista se disputará entre Carlos Ferrer Peralta Karlos Nao (Valencia); y María Antonia Súarez Montaño Ostalinda Suárez (Zafra). La gran final se celebrará el sábado 8 de agosto, a las 22.00 horas, en el Antiguo Mercado Público de La Unión y se podrá seguir en streaming a través de la web www.festivalcantedelasminas.org, así como en los perfiles oficiales de Youtube y Facebook.
Los nombres de los finalistas han sido escogidos por el jurado, compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero (premio 'Desplante' 2013); el crítico y estudioso del flamenco José Manuel Gamboa; Kyoko Shikaze, figura destacada en la difusión y proyección internacional del flamenco; Juan Parrilla, instrumentista y compositor; Paco Paredes, trovero e investigador; el cantaor y flamencólogo Juan Pinilla (Lámpara Minera 2007); y el abogado Juan José Carrión ejerciendo de secretario.
Eventos de este sábado 8 de agosto
El Festival Internacional del Cante de las Minas concluye este sábado 8 de agosto con un conjunto de actividades que pondrán el punto final a la completísima programación presentada por el certamen con motivo de su 65º edición.
En primer lugar, a las 12.00 horas, en la Casa del Piñón, se celebrará la semifinal del 8º Certamen Internacional del Trovo 'Pascual García-Mateos', esperada cita cuya final tendrá lugar en el mismo escenario a partir de las 17.00 horas. Asimismo, se entregará el galardón 'Trovero Marín' a José Bermúdez Lozano 'El Panadero'. A partir de las 22.00 horas, cita grande en el Antiguo Mercado Público con la gran final del concurso de cante, baile, guitarra e instrumento flamenco, donde se conocerá a los ganadores de la Lámpara Minera, Desplante, Bordón y Filón.
Para concluir esta edición del certamen, el cantaor José del Calli, acompañado a la guitarra por Antonio Muñoz Fernández, protagonizará la última Madrugá Flamenca, impulsada en colaboración con el Grupo Luna, en el escenario del Café-Cantante. Este evento arrancará al término de la gran final donde se darán a conocer a los flamantes ganadores del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas.
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