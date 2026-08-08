Andalucía ofrece oportunidades para disfrutar del teatro pese al vacío de la cartelera en agosto

La cartelera cultural de Andalucía seguirá ofreciendo obras de teatro durante el mes de agosto, con producciones internacionales como El fantasma de la ópera y obras de autores clásicos como Lope de Vega, pese a la parada que habitualmente se produce en el sector durante los meses de verano.

Si bien durante julio y agosto ha aumentado la presencia de conciertos, funciones infantiles, shows de comedia, danza, flamenco y acrobacias en el calendario cultural, las compañías de teatro reducen su actividad significativamente, tal y como recogen las carteleras oficiales de los teatros andaluces.

De este modo, la programación no recuperará su oferta habitual hasta el arranque de la siguiente temporada, fechada para mediados de septiembre. Sin embargo, algunos títulos exitosos como producciones largas y ciclos de verano mantendrán su puesta en escena durante la parada estival de la actividad teatral.

'El fantasma de la ópera' en Málaga

Para empezar, el Teatro Cervantes de Málaga acoge hasta este domingo, 9 de agosto, la historia de amor y obsesión oculta bajo la máscara de El fantasma de la ópera, como una de las últimas paradas de su extensa gira nacional que permitirá tanto a malagueños como a turistas disfrutar del musical más longevo en la cartelera de Broadway, durante las sesiones programadas tanto a las 17.00 como a las 21.00 horas.

En Sevilla, la Fundación Cajasol dará un toque de humor a su ciclo Noches de Verano con la comedia de enredos Pijama para seis que, con la autoría de Marc Camoletti, imprimirá el ritmo frenético de sus dramaturgias en un reparto formado por Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros.

Teatro y danza en Huelva

Por su parte, el Festival de Teatro y Danza del Castillo de Niebla (Huelva) ha vuelto a acoger en su 41ª edición tanto a compañías de prestigio como a artistas reconocidos y montajes que han recorrido los principales festivales del país, con nombres tan destacados como Patricia Guerrero, Pepe Viyuela, Lydia Bosch y Manuel Liñán.

De esta manera, la cita cultural onubense recuperará el 15 de agosto la mezcla barroquiana de humor, amor y enredos de La dama boba, de Lope de Vega, así como la reinterpretación de Lydia Bosh de la tragedia clásica Fedra en los infiernos' durante su clausura el 29 de agosto.