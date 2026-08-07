El pueblo de Benamejí da vida a su 'duquesa' con gran éxito y aforo completo en sus dos funciones

Benamejí vuelve a viajar al siglo XIX con el estreno de una nueva edición de La duquesa de Benamejí, el espectáculo cultural basado en la obra de Manuel y Antonio Machado, que regresó a escena con un rotundo éxito de público y con el cartel de aforo completo para sus dos representaciones.

La Plaza de Toros de Benamejí presentó un lleno absoluto durante la primera función, celebrada el viernes 7 de agosto. Cerca de un millar de espectadores disfrutaron de una cita que volverá a repetirse este sábado 8 de agosto, también con todas las localidades agotadas. En total, alrededor de 2.000 personas vivirán durante estos dos días una de las grandes propuestas del verano cultural andaluz.

La obra, interpretada por 203 artistas benamejicenses pertenecientes a once colectivos culturales, volvió a demostrar la fuerza de un proyecto capaz de reunir teatro, música, flamenco, danza, folclore, tradición popular, caballos y patrimonio inmaterial en una experiencia escénica única.

«Pasé por Benamejí,/ mal vestido y peor armado;/ y al verla en el ventanal/ de su palacio encantado,/ el curita renegado/ pensaba en ser general».

Con estos versos entra en escena Lorenzo Gallardo, el noble bandolero interpretado por José Manuel Artacho, un personaje que encarna la figura romántica del “bandido bueno” y que cae rendido ante Reyes, duquesa de Benamejí, a quien da vida Toñi Gómez.

Amor, honor, injusticia y bandolerismo

Amor, honor, injusticia y bandolerismo se entrelazan en una historia estrechamente conectada con el imaginario histórico de Benamejí y con los numerosos mitos y leyendas que han llegado vivos hasta nuestros días.

La adaptación de La duquesa de Benamejí eleva el texto de los Machado y lo transforma en un gran espectáculo cultural que muestra la esencia y la riqueza del patrimonio inmaterial benamejicense, manteniendo intacto el espíritu romántico de la obra original. El público vive una auténtica montaña rusa de emociones que lo traslada hasta una España ocupada por las tropas napoleónicas, en la que los bandoleros dominaban caminos y sierras.

Autoridades y organizadores, antes de comenzar el espectáculo teatral. / José Antonio Chacón

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, ha destacado que este proyecto “trasciende lo local para convertirse cada verano en una referencia dentro de la programación cultural de Andalucía”. Según Lara, La duquesa de Benamejí “es hoy un producto turístico de máximo nivel, reconocido y admirado, pero, por encima de todo, es la guardiana de nuestro patrimonio inmaterial y la excusa perfecta para recuperarlo, mantenerlo vivo y difundirlo”.

La regidora también ha subrayado la implicación del tejido cultural del municipio: “El aforo completo nos dice algo muy importante: que La Duquesa hay que seguir haciéndola; que el público la espera, que Benamejí la siente y que esta obra continúa emocionando dentro y fuera de nuestro pueblo”.

Una escena de 'La duquesa de Benamejí', este viernes. / José Antonio Chacón

Por su parte, el concejal de Cultura, Gonzalo García, ha insistido en que La duquesa “es un proyecto de pueblo que aúna distintas áreas de gestión municipal e implica a todo el tejido cultural benamejicense, poniendo de manifiesto las señas de identidad de Benamejí y, sobre todo, el amor de todo un pueblo por un legado transmitido de generación en generación”. García ha añadido que “aunque está protagonizada por artistas amateur, La Duquesa alcanza un resultado escénico de enorme calidad, fruto de la entrega, la ilusión y la voluntad colectiva de quienes participan en ella”.

El director del espectáculo, José Luna, ha destacado que “La Duquesa siempre sorprende, incluso a quienes creen conocerla”. Según Luna, “cada edición tiene una vida propia: cambian las miradas, las voces, los gestos, la música y la emoción del reparto. El texto de los Machado permanece, pero el pueblo de Benamejí lo vuelve a levantar cada dos años con una energía nueva”.

Multitud de colectivos culturales y sociales implicados

La representación cuenta con la participación de numerosos colectivos culturales y asociaciones locales: AM Teatro, Cuerpo de Baile Entrebambalinas, ARH Benamejí Bandolera, Peña Caballista El Galope, Peña Flamenca Cayetano Muriel, Grupo de Folklore Marquesa de Benamejí, Asociación Musical de la Santa Cruz, Grupo Nuestra Navidad, Peña Flamenca El Melón de Benamejí, grupos flamencos y Asociación Cultural Campanilleros La Aurora.

Reconocida en 2024 como Mejor Producto Turístico de la provincia de Córdoba en los Premios al Mérito Turístico concedidos por la Diputación de Córdoba, La duquesa de Benamejí se ha consolidado como uno de los grandes ejemplos de cómo el patrimonio, la historia, la literatura y la participación ciudadana pueden transformarse en un espectáculo capaz de proyectar la esencia más auténtica de un pueblo.

Este sábado 8 de agosto, la Plaza de Toros volverá a llenarse para acoger la segunda y última función. Muchas personas se han quedado sin entrada, por lo que desde la organización recuerdan que quienes no hayan podido conseguir una localidad tendrán que esperar hasta la próxima edición para disfrutar de una obra que se representa cada dos años.

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