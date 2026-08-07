Teatro
Todo listo para el estreno de 'La Duquesa de Benamejí', con lleno en las dos funciones previstas este fin de semana
Más de 200 artistas y numerosos colectivos culturales ultiman los detalles del espectáculo que volverá a transformar la Plaza de Toros de Benamejí los días 7 y 8 de agosto
Benamejí vive ya la cuenta atrás para una nueva edición de La Duquesa de Benamejí, el macroespectáculo cultural basado en la obra de los hermanos Antonio y Manuel Machado, que se representará los días 7 y 8 de agosto, a las 21.45 horas, en la Plaza de Toros de Benamejí.
La obra, con el cartel de aforo completo para las dos funciones, confirma la extraordinaria acogida de una cita que cada dos veranos moviliza al pueblo de Benamejí y atrae a visitantes de numerosos puntos de la provincia y de Andalucía.
Más de 200 artistas locales ultiman los detalles de esta representación que vuelve a reunir teatro, música, flamenco, danza, folclore, caballos, tradición popular y memoria colectiva.
La representación cuenta con la participación de numerosos colectivos culturales y asociaciones locales, entre ellos AM Teatro y el Cuerpo de Baile Entrebambalinas, ARH Benamejí Bandolera, Peña Caballista El Galope, Peña Flamenca Cayetano Muriel, Grupo de Folklore Marquesa de Benamejí, Asociación Musical de la Santa Cruz, Grupo Nuestra Navidad, Peña Flamenca El Melón de Benamejí, grupos flamencos y la Asociación Cultural Campanilleros La Aurora.
Mejor producto turístico de Córdoba
El Ayuntamiento ha destacado que La Duquesa de Benamejí es hoy un producto turístico y cultural de máximo nivel, reconocido en 2024 como Mejor Producto Turístico de la provincia de Córdoba, pero también "la guardiana del patrimonio inmaterial de Benamejí", al mantener vivas expresiones culturales, musicales, teatrales y populares que forman parte de la identidad del municipio.
Con el reparto cerrado y el aforo completo para las funciones del viernes y el sábado, Benamejí se prepara para vivir dos noches únicas en las que todo un pueblo volverá a dar vida al texto de los Hermanos Machado.
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