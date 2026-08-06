La mujer íbera protagonizará las Jornadas Iberorromanas Festum en Almedinilla del 12 al 16 de agosto: recreación histórica, talleres y gastronomía

Almedinilla volverá a viajar más de 2.000 años atrás para descubrir el papel de la mujer en la cultura íbera. El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la presentación de la 19ª edición de las Jornadas Iberorromanas Festum, que se celebrarán del 12 al 16 de agosto bajo el título Mulierum Virtutes. (Re)descubriendo a la mujer ibérica.

La programación ha sido presentada este jueves en la Diputación por el delegado provincial de Cultura, Gabriel Duque; el concejal de Cultura de Almedinilla, Fran Vicente, y la responsable municipal de Patrimonio y Turismo, Natalia Zardain. La propuesta forma parte del programa de Proyectos Singulares de la institución provincial y, según Duque, constituye una muestra de cómo el patrimonio histórico puede convertirse en un recurso de desarrollo para los municipios cordobeses.

Dos jóvenes ataviadas con vestimentas iberoromanas han participado en la presentación de Festum en la Diputación. / CÓRDOBA

La mujer en la cultura íbera será así el hilo conductor de una edición que pretende acercar al público una realidad histórica todavía poco conocida. A diferencia de lo que ocurre con la cultura romana, apenas existen testimonios directos sobre las mujeres íberas y la mayor parte de las referencias conservadas proceden de fuentes griegas y romanas.

De ahí lo atractivo del tema de esta edición, que mantendrá el formato de años anteriores con una gran variedad de actividades, entre ellas conferencias, talleres, monólogos y recreaciones, destacando nuevamente el banquete previsto para el sábado 15 de agosto, en el que los asistentes podrán disfrutar de una recreación histórica combinada con la degustación de platos elaborados siguiendo un recetario romano del siglo I d.C.

A partir del miércoles, 12 de agosto

Programación que arrancará el miércoles 12 de agosto, a las 21.00 horas, en la plaza de la Constitución, con la presentación de las jornadas, a la que seguirá una tertulia con escritores y actores, y una degustación de aperitivos romanos a cargo de los alumnos del taller de gastronomía romana de Almedinilla.

El jueves 13, a partir de las 11.00 horas, está prevista una visita a las nuevas excavaciones del poblado íbero del Cerro de la Cruz, donde a las 20.00 horas se recreará el día a día en una vivienda íbera con una demostración de tejeduría con telar de pesas y objetos cotidianos, a cargo del grupo de recreación Oretanos de Kastilo, de Linares (Jaén). La jornada se completará a las 22.00 horas, en la plaza del museo histórico-arqueológico de Almedinilla con la charla y show cooking “Entre fogones: las mujeres de la cultura íbera”, a cargo de Licia Cabello y el chef José Damián Partido.

El viernes 14 de agosto, a las 21:00 horas, la villa romana de El Ruedo será el escenario de la charla con recreación “La religión romana, el individuo y la sacra privata”, a cargo de Ángel Portillo Lucas, divulgador, escritor de novela histórica y miembro del grupo de recreación Barcino Oriens de Barcelona.

Legionarios romanos en una edición anterior de Festum. / R.C.C.

De manera paralela, en la Oficina de Turismo está prevista la celebración de un convivium, a cargo del grupo de teatro corporal Somnus. Actividad con una duración aproximada de 3 horas, en la que se incluye la recreación de una convivencia en época romana, con degustación gastronómica y visita a la villa romana de El Ruedo.

El sábado 15 de agosto, el exterior del Museo Histórico-Arqueológico se transformará a partir de las 11.00 horas en un cardo romano, en el que se recrearán escenas de la vida cotidiana en una calle de la época con talleres, conferencias, degustaciones gastronómicas, artesanía, etcétera, contándose para ello con la participación de un importante número de asociaciones y colectivos procedentes de distintos puntos de la geografía española relacionados con esta temática.

Actividades y talleres dirigidos a los niños y las niñas

Igualmente se contará con un espacio de actividades y talleres infantiles, incluyendo la programación varios monólogos, entre ellos “La falcata de Culcas”, escrito por Encarni Muñoz e interpretado por Rafael Gutiérrez; “Asdrubalina, la dama hilandera”, escrito por José Manuel Muñoz e interpretado por Ángeles Pulido; y el titulado “Enterradme con mis armas”, escrito por Rafael Gutiérrez e interpretado por Mª Ángeles Rodríguez.

Pero sin lugar a dudas, una de las actividades “estrella” de esta nueva edición de Festum volverá a ser el banquete “Los placeres de la mesa romana”, que se celebrará a partir de las 21.45 horas en el Coliseo de Almedinilla, y en que los asistentes podrán degustar una cena realizada con el recetario de Marcus Gavius Apicius, del siglo I d.C., en el que se mantendrá la presentación y ritual de un banquete romano, con recreaciones teatrales y explicación de las características de un convivium, a cargo del grupo de teatro corporal Sommus de Almedinilla y de los alumnos del campamento de artes escénicas Caicena.

Vecinos ataviados con ls túnicas romanas durante la celebración de Festum en Almedinilla. / R.C.C.

La programación de esta edición de Festum se completará con los actos programados durante toda la jornada del domingo 16 de agosto, en la que se mantendrá, en horario de mañana, los talleres, conferencias, degustaciones, monólogos y demás actividades del cardo romano, destacando en este sentido el combate de gladiadores a cargo del grupo de recreación histórica de Úbeda (Jaén).

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La clausura del Festum 2026 tendrá como escenario el parque San Juan, donde los miembros del grupo de teatro corporal Somnus y los alumnos del campamento de artes escénicas Caicena, pondrán en escena la actividad denominada Renacer de las cenizas, que servirá de cierre a la presente edición de las jornadas iberorromanas de Almedinilla.