‘El halcón y la columna’ en Belalcázar, las fiestas y ferias de agosto, y el toque flamenco con Alba Molina: propuestas de ocio para este finde en Córdoba

El ocio en Córdoba vuelve a mirar a la provincia este fin de semana con la representación de ‘El halcón y la flecha’ en Belalcázar, que celebra el 20º aniversario de la primera edición de la obra. Además, ocho municipios estás de fiestas y ferias este fin de semana, con citas en Montalbán, Villanueva de Córdoba, Espiel, Aguilar de la Frontera, Los Blázquez, Villaralto, Fuente Obejuna y La Rambla.

Y en la capital, mucho toque flamenco y concierto de Alba Molina, y la Verbena de la Federación de Peñas de Córdoba.

‘El halcón y la flecha’: representación vecinal en Belalcázar

Unos 120 vecinos de Belalcázar representarán en el convento de Santa Clara de la Columna El halcón y la columna en el 20 aniversario de la primera edición de la obra. El belalcazareño David Fernández Torrico será el encargado de dirigir el espectáculo.

Sobre el escenario la agonía del coro de mancebas rompe el silencio sepulcral que hay en el Convento de Santa Clara de la Columna y unas velas se alzan como únicas guías entre la oscuridad para la muchedumbre intrigada. Don Gutiérrez de Sotomayor, primer señor de Gahete, ha muerto. El halcón y la columna, drama de Francisco Benítez, hace que Belalcázar vuelva a la Baja Edad Media para revivir la fundación del condado que lleva su nombre. La cita es del 5 al 9 de agosto, a partir de las 22.30 horas.

El halcón y la columna en Belalcázar / RAFA SÁNCHEZ

Fiestas, ferias y verbenas

El verano en Córdoba (y en el resto de España) no se entiende sin esas fiestas, ferias y verbenas que convierten las noches de julio en una celebración al aire libre. Música, baile, conciertos, barras, ambiente familiar, encuentros entre vecinos y una gastronomía sencilla, pero imprescindible marcan el calendario festivo de muchos pueblos y barriadas de Córdoba durante uno de los meses más esperados del año.

Para este fin de semana las citas son:

Montalbán: del 5 al 8 de agosto.

del 5 al 8 de agosto. Villanueva de Córdoba: del 5 al 9 de agosto.

del 5 al 9 de agosto. Espiel: del 5 al 9 de agosto.

del 5 al 9 de agosto. Aguilar de la Frontera: del 5 al 9 de agosto.

del 5 al 9 de agosto. Los Blázquez: del 6 al 9 de agosto.

del 6 al 9 de agosto. Villaralto: del 6 al 9 de agosto.

del 6 al 9 de agosto. Fuente Obejuna: del 6 al 9 de agosto.

del 6 al 9 de agosto. La Rambla: del 9 al 12 de agosto.

Verbena de la Federación de Peñas Cordobesas

La Verbena de la Federación de Peñas de Córdoba celebra su 37ª edición del 8 al 15 de agosto en su emplazamiento habitual junto a la Puerta del Puente, bajo el Triunfo de San Rafael. Serán ocho noches de verano dedicadas al flamenco, la copla, el baile y la convivencia entre los cordobeses y quienes visitan la ciudad.

El escenario acogerá actuaciones de coros cordobeses, academias de baile, artistas locales de copla y formaciones históricas como Oro y Plata, que este año celebra cuatro décadas sobre los escenarios.

Los espectáculos comenzarán cada día a las 22.00 horas, salvo las jornadas de inauguración y clausura, los días 8 y 15 de agosto, que empezarán a las 22.30 horas.

Noches en la terraza

Continúa el ciclo Noches en la Terraza, que este año ha dado una vuelta de tuerca a la programación ampliando la propuesta para incorporar otros tipos de música y espectáculos.

En total, el ciclo ofrecerá veinte actuaciones que se desarrollarán entre el 16 de julio y el 18 de septiembre los jueves y viernes a partir de las 22 horas. Cada espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y la entrada será libre hasta completar el aforo.

A partir de este jueves 6 de agosto, por motivos de organización, el ciclo pasará a celebrarse en la contigua Plaza del Triunfo, junto a la Puerta del Puente, en lugar de en el Centro de Recepción de Visitantes.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

El viernes 7 de agosto, es el turno del espectáculo A belleza del suono. Esta propuesta de música clásica y de cámara reúne violín, viola, violonchelo y piano para ofrecer una sonoridad llena de matices a través de una puesta en escena elegante y emotiva. El espectáculo plantea un recorrido por diversos estilos y atmósferas, combinando la sensibilidad de autores como Astor Piazzolla con algunas de las bandas sonoras más reconocibles de la historia.

Conciertos Sentidos en Viana

El Patio de Columnas del Palacio de Viana ofrece un nuevo pase del ciclo Conciertos Sentidos, con seis actuaciones exclusivas, durante los meses de junio y agosto.

El 7 de agosto será el turno de La Bandada de Hidabe. Con más de dos décadas de trayectoria musical a sus espaldas, esta enérgica banda compuesta por 5 músicos indispensables ha sabido fusionar a la perfección la fuerza arrolladora del rock con la profunda expresividad del folk, consolidando un estilo único que verdaderamente no deja indiferente a nadie cuando se suben al escenario a dar sus potentes directos.

La Bandada de Hidabe / REDES SOCIALES

Al calor del flamenco

La Posada del Potro celebra una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El programa ofrecerá un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22:00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

El 8 de agosto, el cantaor Rafael Mesa ‘El guerra’ actuará acompañado por Manolo Baena a la guitarra.

Noches de música en la Puerta del Puente

Este sábado 8 de agosto continúa el ciclo Noches en la Puerta del Puente, que se prolongará durante todos los sábados del mes de agosto, con una programación de conciertos al aire libre en uno de los enclaves más emblemáticos de Córdoba, junto a la Ribera del Guadalquivir. El ciclo reúne a artistas de distintos estilos y trayectorias en una propuesta musical que apuesta por la diversidad, la cercanía y el disfrute de la música en directo en un entorno patrimonial único.

En esta ocasión se podrá disfrutar del concierto de Alba Molina con su gira ‘Nuevo día. Homenaje a Lole y Manuel’. A las 21.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Alba Molina / CÓRDOBA

Noches de verano en los museos de Córdoba

Del 25 de junio al 29 de agosto de 2026, todos los jueves, viernes y sábados permanecerán abiertos, de 21:00 a 0:00h., los museos municipales de Julio Romero de Torres, Posada del Potro – Centro Flamenco Fosforito, Museo Taurino y Baños del Alcázar Califal.

Estos espacios contarán con una programación especial para amenizar las noches del verano cordobés. El viernes 7 de agosto, visita tematizada al Museo Julio Romero de Torres, y concierto de Ana de Lois en el Museo Taurino.

Y el sábado 8 de agosto, ‘Falla y sus contemporáneos’, concierto de guitarra clásica por Francisco Pérez Feria en el Museo Julio Romero de Torres.