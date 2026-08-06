‘La Bellezza del Suono’ llega este viernes a las Noches en la terraza de Córdoba: música clásica en un entorno privilegiado del casco histórico

El ciclo Noches en la terraza, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, ofrecerá este viernes 7 de agosto el espectáculo La Bellezza del Suono, una propuesta de música clásica y de cámara que reunirá a cuatro intérpretes en un entorno privilegiado del casco histórico de Córdoba.

El concierto comenzará a las 22.00 horas en la Plaza del Triunfo, junto a la Puerta del Puente. La entrada será libre hasta completar el aforo. En este sentido, hay que señalar que la avería del ascensor del Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba ha obligado a trasladar a la Plaza del Triunfo las actuaciones del ciclo Noches en la terraza, que hasta ahora se celebraban en la terraza del edificio municipal.

Sobre el escenario estarán Ana de la Viña, al violín; Alejandro Sánchez, al piano; Patricia Cabanillas, a la viola; y Elisa Gordo, al violonchelo. La formación ofrecerá una sonoridad rica y envolvente, construida a partir del diálogo entre los instrumentos de cuerda y el piano.

Un recorrido por Piazzolla y grandes bandas sonoras

La Bellezza del Suono propone acercar al público la belleza de la música instrumental desde una perspectiva elegante, emotiva y accesible. El programa recorrerá diferentes estilos y atmósferas, con obras de autores como Astor Piazzolla y algunas de las bandas sonoras más reconocibles.

El repertorio combinará intensidad, lirismo y fuerza expresiva para crear una experiencia dinámica, capaz de conectar tanto con los aficionados a la música clásica como con quienes se acercan por primera vez a este tipo de conciertos.

Bajo la dirección artística de Ana Rosa de la Viña y Alejandro Sánchez, el espectáculo apuesta por una interpretación cercana y refinada, en la que cada instrumento adquiere protagonismo y, al mismo tiempo, se integra en una propuesta conjunta.

La trayectoria de Ana de la Viña

Ana Rosa Dávila Luna, conocida artísticamente como Ana de la Viña, es una violinista gaditana formada en el Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz y en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba.

A lo largo de su trayectoria ha participado en montajes como Tableaux Vivants, un tributo vivo a Julio Romero de Torres, y en recitales temáticos como Romero Concuerda, junto a guitarristas como David Leiva. También colabora en grabaciones y conciertos vinculados tanto a la música clásica como al flamenco.

Su estilo combina la formación académica con la improvisación y la riqueza rítmica del violín flamenco. Además de su actividad como intérprete, compagina la docencia con la creación y difusión de proyectos musicales destinados a acercar el violín a nuevos públicos.

La actuación permitirá disfrutar de una nueva cita cultural gratuita en pleno centro de Córdoba, dentro de una programación que busca acercar la música a la ciudadanía durante las noches de verano.