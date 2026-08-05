Las plazas de Montilla acogerán un ciclo flamenco durante las noches de agosto

El Ayuntamiento de Montilla llevará durante el mes de agosto el cante y la guitarra flamenca a cuatro espacios emblemáticos de la ciudad mediante una nueva edición del ciclo Arte Flamenco en las Plazas de Montilla, que ofrecerá recitales gratuitos todos los jueves, a partir de las 22:00 de la noche, para acercar esta manifestación artística a vecinos y visitantes.

La iniciativa, organizada a través de la Concejalía de Festejos, cuenta con la colaboración de la Peña Flamenca El Lucero y la Diputación de Córdoba. El programa propone convertir las plazas montillanas en escenarios culturales al aire libre y, al mismo tiempo, poner en valor el patrimonio urbano de la localidad como espacio de encuentro durante las noches de verano.

Programación de Arte Flamenco

El ciclo comenzará el jueves 6 de agosto, en la Plaza de la Merced, donde Adrián Lomas estará al cante acompañado por el montillano Curro Cruz a la guitarra. Será la primera de las cuatro citas previstas, distribuidas semanalmente hasta finales de mes y con acceso gratuito para el público.

La segunda actuación se celebrará el 13 de agosto en el Llano de Palacio. En esta ocasión, Mariví Herencia ofrecerá su recital con el acompañamiento a la guitarra de Curro Cruz, quien volverá a participar en el programa después de intervenir en la jornada inaugural.

Por otro lado, la Plaza de la Rosa tomará el relevo el 20 de agosto con la actuación del guitarrista Juan Manuel Muñoz “El Tomate”. El ciclo llegará a su término el 27 de agosto en la Plaza Rafael Pérez Tejada “Niño Ríos”, donde el guitarrista Francisco Prieto “El Currito” será el encargado de cerrar esta nueva edición.

El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, ha señalado que con esta nueva edición de Arte Flamenco en las Plazas de Montilla “queremos acercar el flamenco a nuestros vecinos y visitantes, sacándolo de los escenarios convencionales para llevarlo al corazón de la ciudad: nuestras plazas”.

“Cada una de ellas tiene su propia personalidad e historia, y convertirlas en escenario de estos recitales supone hacer del flamenco un elemento vertebrador del territorio, acercando la cultura a todos los barrios y poniendo en valor nuestros espacios públicos como lugares de encuentro y convivencia”, ha añadido el edil.

En ese sentido, el responsable municipal ha subrayado el valor patrimonial de esta manifestación artística y ha afirmado que “el flamenco es mucho más que una expresión artística; es una seña de identidad de Andalucía y un legado universal reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tenemos la responsabilidad de preservarlo, difundirlo y hacerlo accesible a las nuevas generaciones, y creemos que iniciativas como esta contribuyen a mantener viva esa herencia cultural”.

Cuatro entornos emblemáticos

Además, Miguel Sánchez ha destacado tanto la calidad del cartel preparado para agosto como la cercanía que ofrece la celebración de los recitales en espacios públicos. El teniente de alcalde ha manifestado que “este ciclo reúne a artistas de reconocido prestigio y apuesta por una propuesta íntima, en la que el público puede disfrutar de la emoción del cante y la guitarra en un ambiente único, rodeado del patrimonio y la belleza de nuestras plazas”.

La programación plantea así un recorrido cultural por distintos puntos de Montilla, desde la Plaza de la Merced hasta la Plaza Rafael Pérez Tejada “Niño Ríos”, pasando por el Llano de Palacio y la Plaza de la Rosa. Cada emplazamiento albergará una sola actuación y permitirá que el flamenco llegue durante cuatro semanas consecutivas a diferentes zonas de la ciudad.

De igual modo, el representante municipal ha puesto el acento en la capacidad de la cultura para favorecer la convivencia. Sánchez ha señalado que “queremos que el flamenco recorra Montilla igual que forma parte de nuestra historia y de nuestra forma de entender la cultura. Cada plaza será un punto de encuentro donde el arte unirá a vecinos y visitantes, demostrando que la cultura también sirve para cohesionar la ciudad y hacer comunidad”.

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Por último, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación ha animado a la ciudadanía a asistir a las cuatro actuaciones programadas y ha indicado que “invitamos a todos a disfrutar de estas noches de verano con el mejor flamenco, descubriendo cada concierto en un espacio diferente y haciendo de Montilla un gran escenario al aire libre donde tradición, patrimonio y cultura se dan la mano”.