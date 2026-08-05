La Diputación concede 550.000 euros a 118 entidades vinculadas a bandas de música de Córdoba

La Diputación de Córdoba ha resuelto de manera definitiva la convocatoria de ayudas destinada a bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la provincia. Un total de 118 entidades se beneficiará de esta línea de subvenciones, dotada con un presupuesto global de 550.000 euros.

Entre las beneficiarias se encuentran ayuntamientos, asociaciones musicales, hermandades, cofradías y otros organismos sin ánimo de lucro vinculados a formaciones musicales de distintos municipios cordobeses.

Ayudas de hasta 5.000 euros

La mayoría de las subvenciones concedidas alcanza los 5.000 euros, el importe máximo establecido en la convocatoria. Las cantidades restantes se han distribuido de forma proporcional, teniendo en cuenta la valoración obtenida y el presupuesto presentado por cada solicitante.

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha explicado que las ayudas tienen como objetivo reforzar la actividad de estas formaciones y contribuir a mejorar sus recursos materiales.

La convocatoria, tramitada mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, permitirá financiar la adquisición y reparación de instrumentos musicales, la compra y arreglo de uniformes y la adquisición de material musical.

Apoyo al patrimonio musical de los municipios

Duque ha destacado el papel que estas agrupaciones desempeñan en la vida cultural de los municipios y en la conservación del patrimonio musical de la provincia.

Según el responsable provincial de Cultura, las subvenciones contribuirán a renovar los instrumentos y mejorar la vestimenta de las formaciones, además de fortalecer a unas entidades que desarrollan una labor relevante en la formación musical y en la dinamización cultural.

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El delegado también ha subrayado la importancia de las bandas y agrupaciones para facilitar el acceso de los vecinos a la música y ha resaltado su aportación a la Semana Santa de la provincia.