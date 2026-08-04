La ópera 'Marina' del compositor Emilio Arrieta llega en octubre al Gran Teatro con motivo del 40º aniversario del Coro de Ópera de Córdoba

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el próximo mes de octubre una doble función de la ópera Marina. Será con motivo del 40º aniversario el Coro de Ópera de Córdoba, quie celebra esta efeméride poniendo en escena una obra cumbre de la lirica española como Marina, del compositor navarro del siglo XIX Emilio Arrieta. Las representaciones tendrán lugar los días 9 de octubre a las 19 horas y el 11 de octubre a las 19 horas. Esta ópera llega a Córdoba tras el éxito de Macbeth en la anterior temporada.

Marina es una obra cumbre de la lírica española que tiene detrás una curiosa historia de fracaso antes del estrellato. Nació en principio como una zarzuela en dos actos, con libreto de Francisco Camprodón. Se estrenó en el Teatro Circo de Madrid el 21 de septiembre de 1855, pero no obtuvo el éxito esperado.

Posteriormente, a petición del tenor Enrico Tamberlick, que quería cantar la obra en el Teatro Real, Emilio Arrieta transformó la zarzuela en una ópera en tres actos, siguiendo muy estrechamente el modelo donizzetiano, estrenándose en dicho teatro el 16 de marzo de 1871.

Tras la muerte de Franscisco Camprodón, Arrieta dejó la adaptación del libreto en manos de Ramos Carrión, consiguiendo esta vez un éxito sin precedentes. Con la nueva estructura operística, la obra se benefició del arte más maduro y evolucionado de Arrieta, que se convirtió de este modo el primer compositor en estrenar una ópera en español en el Teatro Real de Madrid, sin perder su carácter zarzuelístico.

A Córdoba, la obra llega respaldada por un elenco de excepción. La soprano de Ronda Alba Chantar interpretará a Marina junto a Santiago Vidal en el papel de Jorge, Alonso Cano como Roque, Julio Nodedeu como Pascual, Juan José Reifs en el papel de capitán Alberto, Isabel López como Teresa (amiga de Marina) y Antonio Mazzini en la figura de un marinero.

La música correrá a cargo de la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba, bajo la dirección de Alejandro Muñoz. La dirección de escena la asume Juan Carlos Villanueva. Las entradas ya están a la venta con precios que van de 18 a 50 euros, según la zona del teatro.